"Ми з вертольотом однолітки": льотчик Повітряних сил про важливість заміни Мі-8 (відео)

Льотчик Роман каже, що в Мі-8 слабке бронювання і немає сучасних систем оповіщення про ракети, що наближаються. Тому потрібні нові вертольоти з високоточним озброєнням.

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На озброєнні Повітряних сил перебувають переважно радянські вертольоти. Тому льотчики мають літати максимально близько до землі, щоб ворожа ППО не виявила їх. Про це повідомляється в репортажі ВВС.

34-річний льотчик вертольота Мі-8 Роман до повномасштабного вторгнення РФ в Україну був частиною української миротворчої місії у Конго. Після 24 лютого льотчик уже виконав величезну кількість бойових вильотів у складі 18-ї окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського. Вертольоти Мі-8 працюють на одному з напрямків.

"Чим ближче до цілі, тим нижче ми летимо. Це один-два метри над землею. Недостатньо просто уразити ціль. Ви повинні повернутися в цілості та безпеці та повернути свій екіпаж і вертоліт у цілості й безпеці для наступної місії", — каже льотчик.

[ + – ] Вертоліт Мі-8

Вертоліт Мі-8, на якому літає екіпаж Романа, одноліток із ним. Борту недостатньо бронювання і сучасних систем попередження про наближення ракет. Тож у виданні пишуть, що кожна місія для Романа може стати останньою.

При цьому льотчик наголошує, що Україні потрібні сучасні вертольоти.

"Нам потрібні нові вертольоти з навігаційним обладнанням, високоточною зброєю та боєприпасами нам. Нам потрібно все", — каже Роман.

Журналісти ВВС зазначають, що президенту Володимиру Зеленському варто додати вертольоти до списку потрібних озброєнь, оскільки російське вторгнення в Україну може розтягнутися.

Нагадаємо, 28 лютого начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що Україні потрібна штурмова авіація, враховуючи гелікоптери Apache.

26 лютого повідомлялося, що Хорватія готує до відправлення в Україну 14 вертольотів Мі-8.