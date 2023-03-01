"Мы с вертолетом одногодки": летчик Воздушных сил о важности замены Ми-8 (видео)

Летчик Роман говорит, что у Ми-8 слабое бронирование и нет современных систем оповещения о приближающихся ракетах. Поэтому нужны новые вертолеты с высокоточным вооружением.

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На вооружении Воздушных сил находятся в основном советские вертолеты. Поэтому летчики должны летать максимально близко к земле, чтобы вражеская ПВО не обнаружила их. Об этом сообщается в репортаже ВВС.

34-летний летчик вертолета Ми-8 Роман до полномасштабного вторжения РФ в Украину был частью украинской миротворческой миссии в Конго. После 24 февраля летчик уже выполнил огромное количество боевых вылетов в составе 18-й отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского. Вертолеты Ми-8 работают на одном из направлений.

"Чем ближе к цели, тем ниже мы летим. Это один-два метра над землей. Недостаточно просто поразить цель. Вы должны вернуться в целости и сохранности и вернуть свой экипаж и вертолет в целости и сохранности для следующей миссии", — говорит летчик.

[ + – ] Вертолет Ми-8

Вертолет Ми-8, на котором летает экипаж Романа, одногодка с ним. Борту недостаточно бронирования и современных систем предупреждения о приближающихся ракетах. Поэтому в издании пишут, что каждая миссия для Романа может стать последней.

При этом летчик подчеркивает, что Украине нужны современные вертолеты.

"Нам нужны новые вертолеты с навигационным оборудованием, высокоточным оружием и боеприпасами нам. Нам нужно все", — говорит Роман.

Журналисты BBC отмечают, что президенту Владимиру Зеленскому стоит добавить вертолеты в список нужных вооружений, так как российское вторжение в Украину может растянуться.

Напомним, 28 февраля начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что Украине нужная штурмовая авиация, включая вертолеты Apache.

26 февраля сообщалось, что Хорватия готовит к отправке в Украину 14 вертолетов Ми-8.