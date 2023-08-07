Тактический успех: ВСУ закрепились на новых рубежах в Запорожской области, — Маляр

Самые тяжелые бои произошли на востоке. Враг увеличил количество обстрелов до девяти тысяч и использовал около 500 тысяч боеприпасов за неделю, сообщила Анна Маляр.

Related video

Вооруженные силы Украины закрепились на новых рубежах на направлении Малая Токмачка, Роботино Запорожской области. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в своем Telegram.

"На направлении Малая Токмачка, Роботино Запорожской области имели тактический успех, закрепляются на достигнутых рубежах", — сказала Анна Маляр.

Она отметила, что ВС РФ укрепили свои оборонительные рубежи. Кроме минирований, ВСУ сталкиваются с бетонным инженерным укреплением ключевых господствующих высот, что существенно затрудняет продвижение. В свою очередь враг продолжил обстреливать позиции подразделений Сил обороны. Также оккупанты атаковали гражданские объекты в Запорожской, Херсонской и Николаевской областях и пытался утраченное положение юго-восточнее Новоданиловки и восточнее Роботино Запорожской области.

Также ВСУ продолжают контрнаступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях. А на Запорожском и Херсонском направлениях враг сосредоточил основные усилия на ведении обороны.

Анна Маляр отметила, что эпицентром боевых действий в течение всей недели был восток. В частности, количество вражеских обстрелов увеличилось до 9 тысяч, тогда как россияне использовали около 500 тысяч боеприпасов. Несмотря на это, ВСУ не дают врагу продвинуться на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

На Купянском направлении военные РФ пытался найти слабые места в украинской обороне, безуспешно вел штурмовые действия в районе восточнее Петропавловки Харьковской области. Тогда как на Лиманском направлении враг продолжал штурм, чтобы вытеснить ВСУ в районе Серебрянского леса.

По словам Маляр, в Донецкой области украинские бойцы успешно отбили вражеские атаки в районе Новоегоровка, Белогоровка, Сергеевка, Надия. На южном фланге Бахмутского направления ВС Украины продолжали наступательные действия, однако движение было затруднено минированием и обстрелами.

"Но наши войска заставили противника довольно затратно обороняться, потому что уничтожили немало вражеской техники и бойцов", — отметила Анна Маляр.

Сейчас продолжаются бои в районе Клещеевки, Андреевки, и Курдюмовки. Тогда как противник сосредоточил основные усилия на ведении наступательных действий на Авдеевском и Марьинском направлениях с целью установления полного контроля над Красногоровкой, Марьинкой и окружения Авдеевки. Кроме этого, враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Старомайорское.

Напомним, 6 августа аналитик Брэди Африк рассказал, что ВС РФ продолжают строить оборонительные укрепления на временно оккупированных территориях Украины. В частности, враг построил десятки километров сооружений в Запорожской и Донецкой областях, в частности возле Андреевки и Кодемы.

4 августа в ГУР заявили, что контрнаступление ВСУ идет по плану. Тогда как для ускорения наступления необходимо получить больше боеприпасов, средств ПВО, дальнобойного оружия и техники для разминирования территорий.