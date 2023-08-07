"Где-то поступили неправильно": пленные белорусы записали обращение к Лукашенко (видео)

Белорусский военнослужащий, воевавший на стороне РФ, предложил обменять его на кого-то из политзаключенных. Он обратился к Лукашенко, его заместителям и другим руководителям из РБ.

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Граждане Беларуси Максим Зюзюнчик и Андрей Герилович, воевавшие на стороне ВС РФ против Украины, обратились к белорусскому политику Александру Лукашенко с просьбой обменять их на пленных украинцев. Видеообращение опубликовано в Telegram-канале проекта "Хочу жить".

Упомянутые белорусы находятся в украинском плену с осени прошлого года.

Военнопленный Максим Зюзюнчик

"Где-то мы поступили неправильно. У нас своя идеология, у нашего противника — своя идеология. Если мы вам нужны, мы очень просим, чтобы этот обмен состоялся. И как можно скорее", — обратился к Лукашенко, его заместителям и прочим белорусским руководителям военнопленный Зюзюнчик.

Военнослужащий, находившийся в составе оккупационных войск, предложил обменять его также и на политзаключенных, для этого посоветовал связаться с представителями полка ВСУ им. Кастуся Калиновского.

"В данной ситуации просто не пасть в грязь, просто забрать своих, не знаю, насколько мы свои для вас. Но я надеюсь, что вы нас заберете, что вы нас не забудете", — сказал он.

Напомним, что российские войска не запускали "Кинжалы" из Беларуси во время атаки 5 августа. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Также сообщалось, что во время войны открылся КПП "Колотиловка-Покровка на границе с РФ. Пункты пропуска на границе с РФ закрыты по решению Кабинета министров, но граждане Украины не могут быть ограничены в возможности вернуться домой.