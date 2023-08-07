В Twitter написали о смерти пса Патрона: в ГСЧС отреагировали (фото)

По словам авторов страниц Патрона в соцсетях, слухи о гибели животного приносят лайки и охват тем, кто их публикует. Утверждается, что информация излишне преувеличена, а в подтверждение хорошего самочувствия "сапера" опубликовали его свежие фото.

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7 августа в соцсетях вновь стала распространяться информация о том, что пес Патрон якобы погиб, после чего авторы его страниц поспешили успокоить подписчиков. Пост опубликован в Instagram.

Одна из публикаций о гибели пса Патрона

После серии публикаций о гибели "сапара" на странице, которая ведется от его имени, аудиторию заверили в том, что пес в добром здравии.

"Теперь на твиттерян напала болезнь "Патрон умер". Хоть бери и фотографируйся каждый день со свежим выпуском "Бульвар Гордона". Им это приносит лайки и охват, а мне весь день отписываний: "Я жив!" — говорится на странице Патрона.

К посту также добавили "рабочее и свеженькое" фото.

Пес Патрон Пес Патрон Фото: Instagram

Слухи о гибели пса Патрона

8 июля пес Патрон попал под вражеский обстрел в Херсонской области, но собаку спас его хозяин Михаил Ильев, который отнес его в укрытие, когда раздались взрывы. Спустя время в соцсетях стали публиковаться слухи, будто Патрон получил ранение и находится в тяжелом состоянии. Хозяину пса пришлось записывать опровержение.

Патрон — служебная собака породы джек-рассел-терьер. Пиротехник ВСУ Михаил Ильев подарил его своему сыну и часто брал на работу. После полутора лет обучения с кинологами, в начале полномасштабного вторжения ВС РФ, животное начали привлекать для поиска взрывчатых устройств. Патрон успел обезвредить несколько сотен снарядов и попутно превратиться в звезду соцсетей. Только в Instagram у него больше 400 тысяч подписчиков.

В ноябре 2023 года в UNICEF удостоили Патрона титулом "Пес доброй воли". Авторы инициативы таким образом решили обратить внимание общественности к проблемам украинских детей, которым приходится жить в условиях войны.

Также сообщалось, что российские войска минируют тела сослуживцев перед тем, как сдать позиции Силам обороны. Ежедневно Украина теряет по одному саперу — раненым или убитым. Независимо от того, продвигается ли вперед бригада или же 12 человек, первыми неизменно идут саперы, рассказал в интервью журналистам 47-летний сапер ВСУ Владимир.