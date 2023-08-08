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Военный Фокус Российско-украинская война

Воздушные силы показали пуск неизвестной ракеты ЗРК NASAMS: что это за боеприпас (фото)

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Пуск ракеты NASAMS

Визуально установить, что за боеприпас сложно, потому что качество видео низкое. Поэтому аналитики считают, что это может быть как "классическая" ракета AIM-120, так и самая современная AMRAAM-ER.

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В День Воздушных сил на официальных источниках показали пусковую установку ЗРК NASAMS, из которого запустили неизвестную ракету. Об этом сообщает The War Zone.

В видео показали пусковую установку американо-норвежского комплекса NASAMS. Он довольно универсален и может вести стрельбу различными ракетами. Обычно на них используют переработанные ракеты "воздух-воздух" среднего радиуса действия AIM-120. Они являются традиционными для этого комплекса. В Украине они также есть, но в видео Воздушных сил показали пуск, вероятно, другого боеприпаса.

Видео с таймкодом

NASAMS имеет модульную архитектуру, которая позволяет использовать различные радары и датчики, а также разное количество пусковых установок. Систему можно интегрировать в более сложные системы ПВО. В свежем видео Воздушных сил показан пуск ракеты, которая не похожа на стандартную AIM-120.

ЗРК может стрелять ракетами AIM-9X Sidewinder и даже противоракетами из немецкого комплекса IRIS-T. При этом обе они имеют очень выраженные оперения на теле ракеты. Поэтому некоторые считают, что учитывая внешний вид ракеты, это может быть AMRAAM-ER. Это специально разработанный боеприпас для NASAMS. Он является гибридом AIM-120 и RIM-162 ESSM. Комбинация системы управления и двигателя от ESSM и боевой части от AMRAAM обеспечивает максимальную дальность и высоту поражения.

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Сравнение ракеты AMRAAM-ER для NASAMS

Однако непонятно, могли ли для Украины изготовить новейшие боеприпасы AMRAAM-ER. Известно, что Raytheon производит ракеты для Катара, Венгрии и Кувейта. Поэтому автор не исключает, что на видео может быть еще другая ракета. Основная проблема с идентификацией боеприпаса является то, что видео низкого качества. Поэтому не исключено, что это "классическая" AIM-120 или другая ракета, которую передали без объявления.

Напомним, 5 августа в Минобороны Литвы заявили, что передадут Украине две пусковые ЗРК NASAMS.

12 июля Норвегия объявила о поставках ВСУ 2 пусковых и 2 центра управления для NASAMS.