Повітряні сили показали пуск невідомої ракети ЗРК NASAMS: що це за боєприпас (фото)

Візуально встановити, що за боєприпас складно, бо якість відео низька. Тому аналітики вважають, що це може бути як "класична" ракета AIM-120, так і найсучасніша AMRAAM-ER.

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В День Повітряних сил на офіційних джерелах показали пускову установку ЗРК NASAMS, з якого запустили невідому ракету. Про це повідомляє The War Zone.

У відео показали пускову установку американо-норвезького комплексу NASAMS. Він є доволі універсальним й може вести стрільбу різноманітними ракетами. Зазвичай на них використовують перероблені ракети "повітря-повітря" середнього радіуса дії AIM-120. Вони є традиційними для цього комплексу. В Україні вони також є, але у відео Повітряних сил показали пуск, ймовірно, іншого боєприпасу.

Відео з таймкодом

NASAMS має модульну архітектуру, яка дозволяє використовувати різні радари та датчики, а також різну кількість пускових установок. Систему можна інтегрувати в більші складні системи ППО. У свіжому відео Повітряних сил показано пуск ракети, яка не схожа на стандартну AIM-120.

ЗРК може стріляти ракетами AIM-9X Sidewinder та навіть протиракетами із німецького комплексу IRIS-T. Проти обидві вони мають дуже виражені оперення на тілі ракети. Відтак деякі вважають, що з огляду на зовнішній вигляд ракети, це може бути AMRAAM-ER. Це спеціально розроблений боєприпас для NASAMS. Він є гібридом АІМ-120 та RIM-162 ESSM. Комбінація системи керування та двигуна від ESSM та бойова частина від AMRAAM забезпечує максимальну дальність та висоту ураження.

Порівняння ракети AMRAAM-ER для NASAMS

Проте незрозуміло, чи могли для України виготовити новітні боєприпаси AMRAAM-ER. Відомо, що Raytheon виготовляє ракети для Катару, Угорщини та Кувейту. Тому автор не виключає, що на відео може бути ще інша ракета. Основна проблема з ідентифікацією боєприпасу є те, що відео низької якості. Відтак не виключено, що це "класична" AIM-120 або інша ракета, яку передали без оголошення.

Нагадаємо, 5 серпня в Міноборони Литви заявили, що передадуть Україні дві пускові ЗРК NASAMS.

12 липня Норвегія оголосила про постачання ЗСУ 2 пускові та 2 центри керування для NASAMS.