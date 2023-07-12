Не тільки нанодрони Black Hornet: Норвегія передасть Україні установки ЗРК NASAMS (відео)

Міноборони Норвегії заявило, що передасть Україні 2 пускові установки ЗРК NASAMS, а також 2 центри управління і запасні деталі.

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Норвегія збирається передати Україні 2 пускові установки ЗРК NASAMS. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони країни у Twitter.

Повідомляють, що крім пускових установок ЗСУ також передадуть два центри управління вогнем і запасні деталі.

"Норвегія надає пакет підтримки NASAMS, що містить два додаткові центри управління вогнем, дві пускові установки і запасні частини. Це забезпечить витривалість, надмірність і гнучкість уже переданої протиповітряної оборони", — сказано в повідомленні.

Також раніше Міністерство оборони Норвегії повідомило, що приєднується до авіаційної коаліції, щоб Україна змогла отримати винищувачі F-16. Країна навчатиме українських пілотів.

Що таке ЗРК NASAMS

Це норвезький зенітний ракетний комплекс, призначений для боротьби з аеродинамічними цілями, що маневрують, на малих і середніх висотах. Належить до систем ППО малого-середнього радіусу дії.

ЗРК NASAMS

Крім того, нагадаємо, що в Осло вже погодилися надати Україні 1000 нанодронів типу Black Hornet, а також збільшити фінансування військової допомоги на $238 млн. Крім озброєння, за додаткові кошти українцям буде надано продовольчі пайки. Загальна сума підтримки Норвегії цього року становить 10 млрд норвезьких крон, тобто близько 900 млн доларів.

Також наприкінці червня повідомлялося, що Литва придбала для України дві пускові установки для ЗРК NASAMS. За словами президента Науседи, під час саміту НАТО в липні він очікує ще більше спільних рішень для посилення України.