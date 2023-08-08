У нас есть свое оружие для ударов по РФ, а западное нужно для деоккупации Украины, — Данилов

Западные партнеры, по мнению секретаря СНБО, могут быть уверены, что дальнобойное оружие, которое передают ВСУ, будет использоваться только для освобождения оккупированных территорий.

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На фоне роста угрозы стабильности и безопасности в Европе и Африке, Германия и Франция начали оказывать максимальное сотрудничество Украине. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире национального телемарафона, передает издание"Украинская правда".

"Я могу сказать: нам есть чем бить по территории России собственным производством. А для того, чтобы мы могли освобождать наши территории захваченные, то мы обращаемся к странам-партнерам, чтобы они нам помогли именно с вооружением для освобождения этих наших территорий", — отметил Данилов.

По словам секретаря СНБО, в последнее время Германия и Франция изменили свою позицию и оказывают максимальное сотрудничество Украине, осознавая коварство РФ. Он отметил важность поддержки от стран-партнеров, особенно в контексте нынешней ситуации на африканском континенте, особенно в Нигере, где также "без россиян не обошлось"

Данилов отметил, что хотя в мировом сообществе есть другие важные события, война в Украине и российская агрессия в центре Европы остаются актуальными для всех стран Евросоюза, ведь эта агрессия представляет угрозу для стабильности и безопасности на континенте.

К слову, 7 августа народный депутат Украины от фракции "Слуга народа", заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев сообщил, что в Бундестаге, вероятно, достигнуто соглашение о передаче Германией дальнобойных ракет Taurus для Вооруженных сил Украины .

Напомним, 3 августа министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Украине не передали ракеты Taurus, поскольку они имеют "особую дальнобойность".

Ранее, 27 мая, Украина запросила у Германии дальнобойные ракеты Taurus. А несколькими днями ранее представитель партии ХДС и эксперт по обороне Родерих Кизеветтер высказался за поставки в Украину немецких крылатых ракет Taurus.