В сети показали редкие кадры применения армией России самодельной РСЗО "Снежинка" (видео)

Самодельная РСЗО оснащена двумя ракетами калибра 324 мм. Максимальная дальность их применения составляет 9,6 километра.

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В сети показали видео, на котором российские оккупанты используют самодельную реактивную систему залпового огня "Снежинка". Запись опубликовали в Telegram-канале Supernova+.

Установка выполнена на автомобильном шасси КрАЗ-260 с колесной формулой 6х6. Боевой расчет РСЗО, по данным российских оккупантов, состоит из трех человек. Вес реактивной системы с полным боекомплектом — 17,6 т. РСЗО оснащена двумя ракетами калибра 324 мм. Максимальная дальность их применения составляет 9,6 километра.

Известно, что впервые оккупационная администрация Донбасса представила эти системы в ходе военного парада ко "Дню победы" в 2018 году. В тот же год боевики т.н. "ДНР" проводили первые испытания самодельной реактивной системой залпового огня "Снежинка", применяя вооружение против подразделений Вооруженных сил Украины в районе прифронтового Мариуполя.

Имея на вооружении подобные РСЗО, оккупационная администрация Донбасса создала специальное подразделение под названием "ракетные войска тактического назначения ДНР".

Летом 2022 в сети появился снимок РСЗО "Снежинка", предположительно сделанный в июне 2022 года на передовой, на котором российская армия использует вооружение для атаки по позициям ВСУ.

Напомним, 7 августа сообщалось, что в РФ возобновили производство старых САУ 2С18 "Пат-С", разработанных в советские годы специальным конструкторским бюро Курганского машиностроительного завода. В 1980х от проекта отказались. Самоходную гаубицу так и не приняли на вооружение. Однако в мае 2023 года стало известно, что "Курганмашзавод" вернулся к забытому проекту и занимается модернизацией самоходной гаубицы 2С18 "Пат-С". По мнению украинских экспертов, у разработки мало шансов на жизнеспособность.

Фокус писал 7 августа, что на фронте впервые заметили разработку оккупационной администрации "ДНР", реактивную установка залпового огня "Чебурашка", построенную на базе шасси КрАЗ-260.