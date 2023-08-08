У мережі показали рідкісні кадри застосування армією Росії саморобної РСЗВ "Сніжинка" (відео)

Саморобна РСЗВ оснащена двома ракетами калібру 324 мм. Максимальна дальність їх застосування становить 9,6 кілометра.

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У мережі показали відео, на якому російські окупанти використовують саморобну реактивну систему залпового вогню "Сніжинка". Запис опублікували в Telegram-каналі Supernova+.

Установка виконана на автомобільному шасі КрАЗ-260 з колісною формулою 6х6. Бойовий розрахунок РСЗВ, за даними російських окупантів, складається з трьох осіб. Вага реактивної системи з повним боєкомплектом — 17,6 т. РСЗВ оснащена двома ракетами калібру 324 мм. Максимальна дальність їх застосування становить 9,6 кілометра.

Відомо, що вперше окупаційна адміністрація Донбасу представила ці системи під час військового параду до "Дня перемоги" у 2018 році. Того ж року бойовики т.зв. "ДНР" проводили перші випробування саморобної реактивної системи залпового вогню "Сніжинка", застосовуючи озброєння проти підрозділів Збройних сил України в районі прифронтового Маріуполя.

Маючи на озброєнні подібні РСЗВ, окупаційна адміністрація Донбасу створила спеціальний підрозділ під назвою "ракетні війська тактичного призначення ДНР".

Влітку 2022 року в мережі з'явився знімок РСЗВ "Сніжинка", імовірно зроблений у червні 2022 року на передовій, на якому російська армія використовує озброєння для атаки по позиціях ЗСУ.

Нагадаємо, 7 серпня повідомлялося, що у РФ відновили виробництво старих САУ 2С18 "Пат-С", розроблених у радянські роки спеціальним конструкторським бюро Курганського машинобудівного заводу. У 1980-х від проєкту відмовилися. Самохідну гаубицю так і не взяли на озброєння. Однак у травні 2023 року стало відомо, що "Курганмашзавод" повернувся до забутого проєкту і займається модернізацією самохідної гаубиці 2С18 "Пат-С". На думку українських експертів, у розробки мало шансів на життєздатність.

Фокус писав 7 серпня, що на фронті вперше помітили розробку окупаційної адміністрації "ДНР", реактивну установку залпового вогню "Чебурашка", побудовану на базі шасі КрАЗ-260.