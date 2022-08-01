Армія РФ почала застосовувати проти ЗСУ саморобні РСЗВ "Сніжинка" (фото, відео)

Установки оснащені двома ракетами калібру 324 мм, максимальна дальність застосування яких становить 96 кілометрів.

Російсько-окупаційні війська почали використовувати на передовій саморобні реактивні системи залпового вогню "Сніжинка". Фото РСЗВ загарбників опублікував у своєму Twitter блогер Necro Mancer.

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Повідомляється, що знімок саморобної реактивної системи залпового вогню "Сніжинка" було зроблено у червні 2022 року. Розробниками РСЗВ, за даними блогера, є проросійські бойовики "ДНР".

Уперше реактивні системи залпового вогню "Сніжинка" та "Чебурашка" були представлені окупаційною адміністрацією Донбасу під час військового параду до "Дня перемоги" у 2018 році. Саморобна РСЗВ оснащена двома ракетами калібру 324 мм, максимальна дальність застосування яких становить 9,6 км.

Установка виконана на автомобільному шасі КрАЗ-260 із колісною формулою 6х6. Бойовий розрахунок РСЗВ, за даними окупантів, складається з трьох осіб, а вага реактивної системи з повним боєкомплектом — 17,6 т.

[ + – ] ЗС РФ почали застосовувати на передовій саморобні РСЗВ "Сніжинка" [ + – ] ЗС РФ почали застосовувати на передовій саморобні РСЗВ "Сніжинка"

Перші випробування саморобних систем "Сніжинка" та "Чебурашка" проходили у 2018 році — проросійські бойовики застосовували озброєння проти підрозділів Збройних сил України в районі прифронтового Маріуполя.

Маючи на озброєнні подібні до РСЗВ, окупаційна адміністрація Донбасу створила спеціальний підрозділ під назвою "ракетні війська тактичного призначення "ДНР". Розслідувачі проєкту Bellingcat змогли ідентифікувати кількох представників незаконного формування, якими виявились співробітники "державної інноваційної компанії".

[ + – ] Випробування саморобної РСЗВ "Сніжинка" на Донбасі у 2018 році

Нагадаємо, Збройні сили України отримали від США ще чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS.

Також повідомлялося, що в Україну прибули німецькі реактивні системи залпового вогню MARS-II, дальність стрільби яких становить від 32 до 300 кілометрів залежно від типу боєприпасу.