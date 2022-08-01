Армия РФ начала применять против ВСУ самодельные РСЗО "Снежинка" (фото, видео)

Установки оснащены двумя ракетами калибра 324 мм, максимальная дальность применения которых составляет 9,6 километров.

Российско-оккупационные войска начали использовать на передовой самодельные реактивные системы залпового огня "Снежинка". Фотографию РСЗО захватчиков опубликовал в своем Twitter блогер Necro Mancer.

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Сообщается, что снимок самодельной реактивной системы залпового огня "Снежинка" был сделан в июне 2022 года. Разработчиками РСЗО, по данным блогера, являются пророссийские боевики "ДНР".

Впервые реактивные системы залпового огня "Снежинка" и "Чебурашка" были представлены оккупационной администрацией Донбасса в ходе военного парада ко "Дню победы" в 2018 году. Самодельная РСЗО оснащена двумя ракетами калибра 324 мм, максимальная дальность применения которых составляет 9,6 километров.

Установка выполнена на автомобильном шасси КрАЗ-260 с колесной формулой 6х6. Боевой расчет РСЗО, по данным оккупантов, состоит из трех человек, а вес реактивной системы с полным боекомплектом — 17,6 т.

[ + – ] ВС РФ начали применять на передовой самодельные РСЗО "Снежинка" [ + – ] ВС РФ начали применять на передовой самодельные РСЗО "Снежинка"

Первые испытания самодельных систем "Снежинка" и "Чебурашка" проходили в 2018 году — пророссийские боевики применяли вооружение против подразделений Вооруженных сил Украины в районе прифронтового Мариуполя.

Имея на вооружении подобные РСЗО, оккупационная администрация Донбасса создала специальное подразделение под названием "ракетные войска тактического назначения ДНР". Расследователи проекта Bellingcat смогли идентифицировать нескольких представителей незаконного формирования, которыми оказались сотрудники "государственной инновационной компании".

[ + – ] Испытание самодельной РСЗО "Снежинка" на Донбассе в 2018 году

Напомним, Вооруженные силы Украины получили от США еще четыре реактивные системы залпового огня HIMARS.

Также сообщалось, что в Украину прибыли немецкие реактивные системы залпового огня MARS-II, дальность стрельбы которых составляет от 32 до 300 километров в зависимости от типа боеприпаса.