Неудача за неудачей: у РФ нет средств ПВО для перехвата ракет Storm Shadow и Scalp, — Bild

По словам журналистов, для запуска западных дальнобойных ракет Украина переоборудовала 10 советских тактических фронтовых бомбардировщиков Су-24. Их перемещают с одной секретной базы на другую примерно каждые 24 часа.

Related video

У России нет возможности перехватывать ракеты Storm Shadow и Scalp, которые запускают самолеты ВСУ. Об этом пишет издание Bild.

По словам журналистов, для запуска западных дальнобойных ракет Украина переоборудовала 10 советских тактических фронтовых бомбардировщиков Су-24. Они взлетают с секретных авиабаз, которые Россия пытается атаковать, но все время терпит неудачу.

Более того, как сообщается, ВВС Украины перемещают Су-24 с западными ракетами с одной базы на другую примерно каждые 24 часа.

"Россия запускает 90% своих крылатых и баллистических ракет по базе, где размещаются эти самолеты. И все же Россия снова и снова терпит неудачу", — сказал военный эксперт Томас Тейнер

Издание пишет, что украинцам пришлось восстановить все аэродромы времен СССР, а в некоторых местах даже переоборудовать автомобильные дороги во взлетно-посадочные полосы. Чтобы защищать такие аэродромы, ВСУ используют системы ПВО Patriot и Iris-T.

Напомним, что в РФ похвастались модернизацией истребителя Су-57. Новый комплекс бортовой связи якобы обеспечивает повышенную защиту от помех и попыток прослушивания, а также имеет увеличенную дальность устойчивой связи.

Также сообщалось, что украинский военный придумал, как усилить морские дроны ВСУ. Так, радиус действия морских дронов в 700 километров – отличный показатель, но Украине все еще угрожают запуски ракет с военных кораблей и подводных лодок оккупантов.