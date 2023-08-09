ВС РФ не справляются с количеством раненых и не разрешают врачам лечить украинцев, — ЦНС

В подполье рассказали, что раненых оккупантов помещают в центральных районных больницах до полного или частичного выздоровления. Затем их переводят в больницы в Крыму или на территорию России.

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Россияне используют медицинские учреждения на оккупированных территориях, чтобы лечить свои раненых. ВС РФ не справляются с таким количеством получивших ранения солдат. Об этом 9 августа сообщили в Центре национального сопротивления.

"Враг использует учреждения здравоохранения на временно оккупированных югу Украины для оказания медицинской помощи раненым военным российско-оккупационных войск", — сказано в сообщении.

В ЦНС отметили, что раненых оккупантов помещают в центральных районных больницах до полного или частичного выздоровления. Затем их переводят в больницы во временно оккупированном Крыму или на территорию России.

Однако, как сказано в сообщении, гражданскому населению на оккупированных территориях практически не оказывают медицинской помощи. Врачам разрешается лечить лишь ограниченное число жителей, чтобы затем использовать их в качестве живого щита.

Кроме того, как сообщили в ЦНС, россияне продолжают уничтожать медицинскую систему на временно оккупированных территориях, провалив принудительную паспортизацию.

"Центр национального сопротивления благодарит гражданское население за сопротивление оккупантам и информирование Сил обороны о размещении и передвижении врага", — сказано в сообщении.

Напомним, что в Луганской ОГА заявили, что ВС РФ несут огромные потери на Сватовско-Кременском направлении. Количество раненых и погибших военнослужащих оккупационных войск на Луганщине в последние дни существенно возросло. Чтобы скрыть реальное количество потерь на фронте, погибших россиян отправляют в Ростов-на-Дону.

Кроме того, глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк рассказала, зачем ВС РФ имитируют выход из Новой Каховки. Оккупационные войска РФ иногда применяют подобную тактику с целью дезориентировать украинскую армию. Но украинские бойцы хорошо разбираются в этих хитростях и в том, к каким маневрам прибегают россияне.