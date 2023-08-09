ЗС РФ не справляються з кількістю поранених і не дозволяють медикам лікувати українців, — ЦНС

У підпіллі розповіли, що поранених окупантів поміщають у центральних районних лікарнях до повного або часткового одужання. Потім їх переводять у лікарні в Криму або на територію Росії.

Related video

Росіяни використовують медичні установи на окупованих територіях, щоб лікувати свої поранених. ЗС РФ не справляються з такою кількістю солдатів, які дістали поранення. Про це 9 серпня повідомили в Центрі національного опору.

"Ворог використовує заклади охорони здоров'я на тимчасово окупованих півдні України для надання медичної допомоги пораненим військовим російсько-окупаційних військ", — ідеться в повідомленні.

У ЦНС зазначили, що поранених окупантів поміщають у центральних районних лікарнях до повного або часткового одужання. Потім їх переводять у лікарні в тимчасово окупованому Криму або на територію Росії.

Однак, як сказано в повідомленні, цивільному населенню на окупованих територіях практично не надають медичної допомоги. Лікарям дозволяється лікувати лише обмежену кількість жителів, щоб потім використовувати їх як живий щит.

Крім того, як повідомили в ЦНС, росіяни продовжують знищувати медичну систему на тимчасово окупованих територіях, проваливши примусову паспортизацію.

"Центр національного опору дякує цивільному населенню за опір окупантам та інформування Сил оборони про розміщення і пересування ворога", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в Луганській ОДА заявили, що ЗС РФ зазнають величезних втрат на Сватівсько-Кременському напрямку. Кількість поранених і загиблих військовослужбовців окупаційних військ на Луганщині останніми днями суттєво зросла. Щоб приховати реальну кількість втрат на фронті, загиблих росіян відправляють до Ростова-на-Дону.

Крім того, голова Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла, навіщо ЗС РФ імітують вихід із Нової Каховки. Окупаційні війська РФ іноді застосовують подібну тактику з метою дезорієнтувати українську армію. Але українські бійці добре знаються на цих хитрощах і на тому, до яких маневрів вдаються росіяни.