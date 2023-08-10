"Противоречат духу и букве договоренности": РФ выдвинула условия для возобновления зерновой сделки

В МИД России обвинили Киев в нарушении достигнутых договоренностей, а Запад — в нежелании снимать санкции, касающиеся российских удобрений. Также вражеские дипломаты убеждены, что украинцы повредили "стержневой элемент" соглашения — аммиакопровод.

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В Министерстве иностранных дел РФ выдвинули требования для возобновления зерновой сделки. Об этом известно из комментария "ТАСС" заместителя главы ведомства Михаила Галузина.

"Наша позиция остается неизменной, то есть сначала решение системных задач: переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок запчастей, налаживание транспортной логистики и страхования, восстановление доступа российских компаний к своим зарубежным активам (речь об аммиакопроводе Тольятти — Одесса уже, к сожалению, не идет). Только после этого рассмотрение возможности реанимирования черноморской инициативы и только, подчеркну, в соответствии с заявленными гуманитарными целями", — отметил представитель вражеского МИД.

Он объяснил решение страны-агрессора выйти из зерновой сделки тем, что Украина якобы использовала морской гуманитарный коридор в военных целях. В частности дипломат вспомнил атаки на Севастополь и Крымский мост, а также "диверсии" против российских судов.

"Такие действия противоречат духу и букве договоренности, которая, как известно, достигалась для обеспечения безопасности судоходства в Черном море", — подчеркнул Галузин.

Также чиновник напомнил о подрыве аммиакопровода "Тольятти — Одесса". По его словам, Украина якобы нарушила "один из стержневых элементов" договоренностей.

"Главная же причина, о которой мы не раз говорили, в том числе публично, — отсутствие прогресса по выполнению меморандума Россия — ООН о нормализации отечественного сельхозэкспорта. Меморандум так и не заработал из-за упорного нежелания Вашингтона, Брюсселя и Лондона сделать реальные, а не на словах, исключения в своих незаконных односторонних санкциях для российских удобрений и продовольствия", — заявил Галузин.

Напомним, 5 июня в районе села Масютовка Харьковской области был поврежден аммиакопровод "Тольятти — Одесса". В Минобороны РФ заявляли, что его взорвала украинская ДРГ. В то же время в Харьковской ОВА утверждали, что трубопровод повредили российские оккупанты.

О прекращении реализации зерновой сделки Россией стало известно 17 июля. Пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков тогда заявил, что часть черноморских договоренностей, касающихся РФ, не была выполнена.