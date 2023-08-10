"Суперечать духу і букві домовленості": РФ висунула умови для відновлення зернової угоди

У МЗС Росії звинуватили Київ у порушенні досягнутих домовленостей, а Захід — в небажанні знімати санкції, що стосуються російських добрив. Також ворожі дипломати переконані, що українці пошкодили "стрижневий елемент" угоди — аміакопровід.

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У Міністерстві закордонних справ РФ висунули вимоги для відновлення зернової угоди. Про це відомо з коментаря "ТАСС" заступника голови відомства Михайла Галузіна.

"Наша позиція залишається незмінною, тобто спочатку вирішення системних завдань: перепідключення Россільгоспбанку до SWIFT, відновлення постачання запчастин, налагодження транспортної логістики та страхування, відновлення доступу російських компаній до своїх закордонних активів (мова про аміакопровід Тольятті — Одеса вже, на жаль, не йдеться). Лише після цього розгляд можливості реанімування чорноморської ініціативи й лише, підкреслю, відповідно до заявлених гуманітарних цілей", — зазначив представник ворожого МЗС.

Він пояснив рішення країни-агресорки вийти з зернової угоди тим, що Україна нібито використовувала морський гуманітарний коридор у військових цілях. Зокрема дипломат згадав атаки на Севастополь та Кримський міст, а також "диверсії" проти російських суден.

"Такі дії суперечать духу та букві домовленості, яка, як відомо, досягалася для забезпечення безпеки судноплавства у Чорному морі", — підкреслив Галузін.

Також посадовець нагадав про підрив аміакопроводу "Тольятті — Одеса". З його слів, Україна нібито порушила "один зі стрижневих елементів" домовленостей.

"Головна ж причина, про яку ми не раз говорили, в тому числі публічно, — відсутність прогресу щодо виконання меморандуму Росія — ООН про нормалізацію вітчизняного сільгоспекспорту. Меморандум так і не запрацював через наполегливе небажання Вашингтона, Брюсселя та Лондона зробити реальні, а не на словах, виключення у своїх незаконних односторонніх санкцій для російських добрив та продовольства", — заявив Галузін.

Нагадаємо, 5 червня в районі села Масютівка Харківської області був пошкоджений аміакопровід "Тольятті — Одеса". У Міноборони РФ заявляли, що його підірвала українська ДРГ. Водночас у Харківській ОВА стверджували, що трубопровід пошкодили російські окупанти.

Про припинення реалізації зернової угоди Росією стало відомо 17 липня. Прессекретар президента країни-агресорки Дмитро Пєсков тоді заявив, що частина чорноморських домовленостей, що стосувались РФ, не була виконана.