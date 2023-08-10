Украинцы в оккупации не продают еду бойцам ВС РФ: командование советует мародерить, — ЦНС

По информации подполья, российским военным рекомендуют грабить огороды и воровать готовые продукты у местного населения. При этом оккупантам выдают адреса домов, которые трогать нельзя.

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Российские захватчики начали жаловаться на то, что жители временно оккупированных территорий (ВОТ) отказываются продавать им продукты в магазинах. Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления (ЦНС) 10 августа.

В украинском подполье отметили, что такие случаи фиксируются в восточных областях Украины, которые находятся под временным контролем РФ. Оккупанты пишут жалобы руководству о том, что у них нет возможности приобрести еду в местных магазинах. Им отказывают.

"При этом командование в ответ рекомендует личному составу грабить огороды или отбирать готовые продукты напрямую. То есть мародерство является целенаправленной политикой окупантов и происходит по прямому указанию командования", — говорится в сообщении.

Кроме того, российское командование заранее выдает военным списки домов, грабить которые нельзя. В большинстве своем там проживают те граждане, которые пошли на сотрудничество с Кремлем. Они добровольно готовят офицеров противника.

К слову, была создана специальная комиссия, отметили в ЦНС, которая должна будет проверять массовые случаи мародерства со стороны бойцов главы Чечни Рамзана Кадырова.

"Проверка началась только после жалоб населения РФ, а жалобы населения на ВОТ во внимание не принимались, что свидетельствует об отношении россиян к украинцам", — говорится в сообщении.

Напомним, 9 августа сообщалось, что ВС РФ не справляются с количеством раненых и не разрешают врачам лечить украинцев. В подполье рассказали, что раненых оккупантов помещают в центральных районных больницах до полного или частичного выздоровления. Затем их переводят в больницы в Крыму или на территорию России.