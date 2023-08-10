Українці в окупації не продають їжу бійцям ЗС РФ: командування радить мародерити, — ЦНС

За інформацією підпілля, російським військовим рекомендують грабувати городи і красти готові продукти у місцевого населення. При цьому окупантам видають адреси будинків, які чіпати не можна.

Related video

Російські загарбники почали скаржитися на те, що жителі тимчасово окупованих територій (ТОТ) відмовляються продавати їм продукти в магазинах. Про це повідомляє пресслужба Центру національного опору (ЦНС) 10 серпня.

В українському підпіллі зазначили, що такі випадки фіксують у східних областях України, які перебувають під тимчасовим контролем РФ. Окупанти пишуть скарги керівництву про те, що в них немає можливості придбати їжу в місцевих магазинах. Їм відмовляють.

"При цьому командування у відповідь рекомендує особовому складу грабувати городи або відбирати готові продукти напряму. Тобто мародерство є цілеспрямованою політикою окупантів і відбувається за прямою вказівкою командування", — йдеться в повідомленні.

Крім того, російське командування заздалегідь видає військовим списки будинків, грабувати які не можна. Здебільшого там проживають ті громадяни, які пішли на співпрацю з Кремлем. Вони добровільно готують офіцерів противника.

До слова, було створено спеціальну комісію, зазначили в ЦНС, яка повинна буде перевіряти масові випадки мародерства з боку бійців глави Чечні Рамзана Кадирова.

"Перевірка розпочалася тільки після скарг населення РФ, а скарги населення на ТОТ до уваги не бралися, що свідчить про ставлення росіян до українців", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 9 серпня повідомлялося, що ЗС РФ не справляються з кількістю поранених і не дозволяють лікарям лікувати українців. У підпіллі розповіли, що поранених окупантів поміщають у центральних районних лікарнях до повного або часткового одужання. Потім їх переводять у лікарні в Криму або на територію Росії.