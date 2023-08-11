Удар РФ по гостинице в Запорожье: в сети появились кадры с моментом попадания ракеты (видео)

Известно уже о 19 раненых и одной погибшей в результате вражеской атаки. Среди пострадавших есть дети.

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10 августа ВС РФ осуществили ракетный обстрел Запорожья. Снаряды разрушили отель Reikartz в центре города, пострадали дети. Как передает Фокус, 11 августа в соцсетях появились кадры "прилета".

На данный момент известно уже о 19 пострадавших, четверо из них — дети. Одна женщина погибла в результате атаки. Соответствующие данные опубликовала пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Запорожской области в соцсетях.

По информации ГСЧС, удар произошел 10 августа в 19:20.

"Чрезвычайники, прибывшие на место, ликвидировали возгорание автомобиля на площади 5 кв. метров и провели обследование изуродованного здания отеля. Правоохранители и спасатели эвакуировали посетителей заведения", — рассказала пресс-служба.

Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС

Психологи ГСЧС оказали помощь 23 пострадавшим.

Запорожская областная прокуратура начала расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, а также умышленного убийства. Об этом проинформировала пресс-служба ведомства.

"Армия РФ нанесла очередной ракетный удар по инфраструктуре Запорожья. Две крылатые управляемые ракеты попали по территории гостинично-ресторанного комплекса в центре города", — говорится в публикации.

Фото: Запорожская областная прокуратура Фото: Запорожская областная прокуратура

В прокуратуре сообщили, что погибшей было 66 лет.

"Взрывной волной и обломками частично разрушено здание отеля, повреждены и уничтожены припаркованные автомобили", — добавила пресс-служба.

Напомним, 10 августа ВС РФ ударили ракетами по Запорожью. Сообщалось, что вражеский снаряд попал в отель Reikartz, где был дневной лагерь для детей в возрасте 6-13 лет. К счастью, детей забрали до 18:00.

Гуманитарный координатор ООН в Украине Дениз Браун 10 августа отреагировала на атаку российских войск. Она сообщила, что в отеле Reikartz останавливались сотрудники ООН и других гуманитарных организаций, и назвала удар "недопустимым".