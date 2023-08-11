Россия развернула подразделения "кадыровцев" для охраны Запорожской АЭС, — СМИ (видео)

Примечательно, что чеченские подразделения в Энергодаре почти не контактируют с российскими солдатами, они, по словам местных, ни разу не были в окопах, однако "ахматовцы" постоянно осуществляют проверки населения, патрулируют город и проводят обыски.

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Россия развернула полноценные подразделения военных из Чечни для охраны и постоянного давления на местное население Энергодара и работников Запорожской АЭС. Об этом сообщает издание Al Jazeera.

"Все "кадыровцы" в Энергодаре носят бороду, шапки-бини и униформу цвета хаки без табличек с именами. По словам двух инженеров, которые сбежали из Энергодара, именно чеченские военнослужащие патрулируют и охраняют город, в котором расположена станция", — говорится в материале.

Отмечается, что чеченцы составляют примерно одну пятую оккупационных сил в Энергодаре и они не смешиваются ни профессионально, ни социально с другими российскими солдатами.

"Чеченцы гораздо лучше одеты, экипированы и вооружены и выглядят особенно безупречно по сравнению с поддерживаемыми Россией сепаратистами из Донецка и Луганска, которые напоминают "стадо бомжей". Чеченцы всегда сами по себе, они элита, какая-то высшая каста. Энергодар для них курорт", — сказал один из инженеров ЗАЭС.

По данным издания, привилегированное положение военнослужащих подразделения "Ахмат", вероятно, связано с высоким статусом Рамзана Кадырова в Кремле.

"Кадыровцы" дислоцируются за пределами Энергодара, но живут в гораздо худших условиях — административных зданиях, палатках или окопах. В Энергодаре господствуют чеченцы. Ни один не видел ни одного чеченца в окопе", — сказал один из инженеров.

По словам сотрудников Запорожской АЭС, Чеченцы постоянно присутствуют на улицах и дорогах Энергодара. Они бесконечно ездят по городу на "Патриотах", российских полноприводных автомобилях, которые стали их фирменными.

"Энергодар будет ненавидеть эти машины следующие 20 лет, потому что каждые полторы минуты, где бы вы ни были, появляется один из этих Патриотов. Во время патрулирования они проверяют удостоверения личности и тщательно проверяют смартфоны людей — якобы прокручивают банковские транзакции, чтобы проверить наличие пожертвований украинским вооруженным силам", — сказал один из собеседников издания.

Отмечается, что чеченцы стучат в дверь каждой квартиры в поисках оружия и расспрашивают жителей об отсутствующих соседях. Если дом кажется пустым, его двери закрывают.

Больше всего внимания при обысках "кадыровцы" уделяют гражданству.

"Если есть российский паспорт, то все хорошо, хорошая работа, спасибо, до свидания. Если паспорт украинский — надо все перевернуть", — рассказал один из инженеров.

Ранее, 11 августа, на Запорожской атомной электростанции, которая находится под временным контролем Российской Федерации, произошел новый инцидент. Один из энергоблоков экстренно переводят в "холодный останов".

Напомним, 10 августа сообщалось, что Запорожская АЭС была обесточена посреди ночи. Российские оккупанты продолжают контролировать территорию станции, что создает новые угрозы для населения. После внезапного отключения питания ЗАЭС пришлось подключить на единственную доступную резервную линию, что помогло избежать последствий.