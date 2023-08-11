Росія розгорнула підрозділи "кадирівців" для охорони Запорізької АЕС, — ЗМІ (відео)

Примітно, що чеченські підрозділи в Енергодарі майже не контактують з російськими солдатами, вони, за словами місцевих, жодного разу не були в окопах, однак "ахматівці" постійно здійснюють перевірки населення, патрулюють місто та проводять обшуки.

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Росія розгорнула повноцінні підрозділи військових з Чечні для охорони та постійного тиску на місцеве населення Енергодару та працівників Запорізької АЕС. Про це повідомляє видання Al Jazeera.

"Усі "кадирівці" в Енергодарі носять бороду, шапки-біні та уніформу кольору хакі без табличок з іменами. За словами двох інженерів, які втекли з Енергодара, саме чеченські військовослужбовці патрулюють і охороняють місто, в якому розташована станція", — йдеться у матеріалі.

Зазначається, що чеченці становлять приблизно одну п'яту окупаційних сил в Енергодарі й вони не змішуються ні професійно, ні соціально з іншими російськими солдатами.

"Чеченці набагато краще одягнені, екіпіровані та озброєні й виглядають особливо бездоганно порівняно з підтримуваними Росією сепаратистами з Донецька та Луганська, які нагадують "стадо бомжів". Чеченці завжди самі по собі, вони еліта, якась вища каста. Енергодар для них курорт", – сказав один з інженерів ЗАЕС.

За даними видання, привілейоване становище військовослужбовців підрозділу "Ахмат", ймовірно, пов’язане з високим статусом Рамзана Кадирова в Кремлі.

"Кадирівці" дислокуються за межами Енергодару, але живуть у набагато гірших умовах – адміністративних будівлях, наметах чи окопах. В Енергодарі панують чеченці. Жоден не бачив жодного чеченця в окопі", — сказав один з інженерів.

За словами співробітників Запорізької АЕС, Чеченці постійно присутні на вулицях і дорогах Енергодару. Вони нескінченно їздять по місту на "Патріотах", російських повнопривідних автомобілях, які стали їх фірмовими.

"Енергодар буде ненавидіти ці машини наступні 20 років, тому що кожні півтори хвилини, де б ви не були, з’являється один з цих Патріотів. Під час патрулювання вони перевіряють посвідчення особи та ретельно перевіряють смартфони людей – нібито прокручують банківські транзакції, щоб перевірити наявність пожертвувань українським збройним силам", — сказав один зі співрозмовників видання.

Зазначається, що чеченці стукають у двері кожної квартири в пошуках зброї та розпитують мешканців про відсутніх сусідів. Якщо будинок здається порожнім, його двері закривають.

Найбільше уваги при обшуках "кадирівці" приділяють громадянству.

"Якщо є російський паспорт, то все добре, хороша робота, дякую, до побачення. Якщо паспорт український – треба все перевернути", – розповів один з інженерів.

Раніше, 11 серпня, на Запорізькій атомній електростанції, яка перебуває під тимчасовим контролем Російської Федерації, стався новий інцидент. Один з енергоблоків екстрено переводять у "холодний зупин".

Нагадаємо, 10 серпня повідомлялося, що Запорізька АЕС була знеструмлена посеред ночі. Російські окупанти продовжують контролювати територію станції, що створює нові загрози для населення. Після раптового відключення живлення ЗАЕС довелося підключити на єдину доступну резервну лінію, що допомогло уникнути наслідків.