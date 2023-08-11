В Джидде Турция призывала включить Россию в переговоры по Украине, — СМИ

По мнению представителя Турции Акифа Чагатай Кылыча, без участия РФ невозможно достичь результата в переговорах. В Германии считают, что это невозможно, пока ВС РФ не прекратят атаки.

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Представитель Турции на саммите в Саудовской Аравии, посвященном ситуации в Украине, Акиф Чагатай Кылыч, заявил, что "без включения России в поиск решений не получится достичь ни результата, ни разрешения проблемы". Об этом 11 августа пишет турецкое издание Hürriyet.

Таким образом, сообщает издание, Турция пытается дать понять, что она готова предпринять шаги для сближения с Россией в вопросе восстановления "зернового соглашения".

Однако, как отмечают турецкие журналисты, мнение представителей Германии противоположно — считается, что включение России в переговоры на данном этапе будет неуместным. Германия утверждает, что "Россия должна присоединиться в нужное время", имея в виду прекращение атак со стороны России.

Также согласно источникам СМИ, третье заседание инициативы Саудовской Аравии по Украине ожидается в октябре и возможно, что оно пройдет в Турции.

Издание подчеркивает, что Турция — практически единственная страна, говорящая открыто и четко со всеми сторонами переговорного процесса. Турецкие власти утверждают, что в свете будущего мира в регионе, а также угрозы экономическим трудностям для всего мира, войну в Украине необходимо прекратить.

5-6 августа в Джидде (Саудовская Аравия) прошла встреча советников по национальной безопасности и внешней политике 42 стран — "мирный саммит" по восстановлению "устойчивого и справедливого мира" для Украины. На этом мероприятии не был подписан общий документ, но все участники подтвердили свою поддержку принципу территориальной целостности государств и согласились на проведение дальнейших встреч. Встреча прошла без участия России.

Также сообщалось, что после встречи в Саудовской Аравии Украина собирается провести еще два саммита мира по окончанию войны по формуле президента Владимира Зеленского.