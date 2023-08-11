Война на истощение продолжается, ВСУ удерживают инициативу, — Генштаб Эстонии

Полковник Тармо Кундла заявил, что по большей части бои происходят в тех же районах, что и во времена Второй мировой войны. ВСУ продолжают удерживать инициативу и наносить удары разной силы по позициям врага.

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Глава оперативного управления Генштаба Сил обороны Эстонии полковник Тармо Кундла 11 августа заявил, что линия боевого соприкосновения в Украине за неделю существенно не сместилась и война на истощение продолжается, сообщает ERR.

По словам Тармо Кундла, сейчас сложилась ситуация, когда ни российские силы, ни ВСУ не имеют преимущества перед противником, в течение последней недели российские войска совершали в среднем от 30 до 40 атак в день. При этом ВСУ продолжают удерживать инициативу и наносить удары разной силы и характера на многих участках фронта.

Полковник отметил, что линии обороны расположены вблизи населенных пунктов и объектов инфраструктуры, личный состав теперь располагается во внутренних помещениях. Логистические базы создаются рядом с транспортной и сельскохозяйственной инфраструктурой, для размещения используются гостиницы, школы и частные дома, добавил он.

"По большей части бои происходят в тех же районах, что и во время Второй мировой войны", — сказал Кундла.

Полковник отметил, что хоть инициатива и находится в руках Украины, однако война на истощение продолжается. "То, что происходит на северо-востоке Украины, может определить успех или неудачу на юге, и наоборот", — добавил он.

Напомним, 11 августа в ВСУ заверили, что контролируют ситуацию под Купянском. По словам спикера Восточной группировки войск Сергея Череватого, за последние сутки противник обстрелял украинские позиции из артиллерии 502 раза. Также активно используется авиация, но Силы обороны сдерживают их атаки.

Кроме этого, в WSJ рассказали об успехах наступления украинских военных. ВСУ вернулись к тактике небольших подразделений, которая помогла им освободить значительное количество территорий в прошлом.