Оккупанты РФ хотят лишить украинцев доступа к лекарствам в Херсонской области (видео)

Известно, что кроме доступа к лекарственным препаратам, тем, кто отказался от паспорта РФ, запретят получать гуманитарную помощь.

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Так называемый "глава" временно оккупированного поселка Лазурное Херсонской области Александр Дудка заявил, что украинцам, у которых нет российского паспорта, не будут выдавать медицинские препараты и гуманитарную помощь. Об этом сообщили в местном пропагандистском Telegram-канале.

"Медицинские препараты, приобретаемые из бюджета Российской Федерации, гражданам иностранным, то есть гражданам Украины, не будут выдаваться. Прежде всего это касается инсулиновых, которые на себе уже почувствовали, как быть гражданином другой страны", — сказал он.

Он отметил, что также не будут выдавать гуманитарную помощь тем гражданам, которые до сих пор не оформили российские паспорта.

Кроме этого, Дудка сообщил, что родители детей, которые ни разу не посетили российскую школу, сначала будут привлечены к административной ответственности, а затем к уголовной. После этого их посадят в автобусы, вывезут на полосу разграничения и отправят "их в ваши школы украинцы". Также он рассказал, что сейчас на территории региона действуют два языка: украинский и русский. В частности, украиноязычные люди не преследуются, однако они должны "уважать страну, которая обеспечивает безопасность и помогает жить".

"Если вас не устраивают законы Российской Федерации, просьба собирать вещи и готовиться на выезд", — заявил он.

Что на навязывание гражданства РФ говорят в Киеве?

В мае вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, чтобы украинцы ни в коем случае не оформляли российское гражданство на оккупированных территориях. Она отметила, что некоторым паспорт нужен, чтобы получить медицинскую помощь или пенсию, однако она не может рекомендовать людям брать паспорт РФ, ведь "это не только о документах, но и о ценностях и позиции".

"Не идите на сотрудничество с оккупантами, не берите российских паспортов. По возможности выезжайте или дождитесь нашей армии. Мы обязательно деоккупируем эти территории", — отметила Верещук.

Директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский заявил, что украинцы, которые до оккупации не переоформили старые образцы паспорта, рискуют остаться в так называемой "серой зоне" гражданства после возвращения всех оккупированных территорий.

Напомним, 5 июня депутат Запорожского областного совета Аскад Ашурбеков рассказал, что оккупанты перестали выдавать жизненно необходимую медицинскую помощь тем, у кого нет российского паспорта.

6 июля в Центре национального сопротивления заявили, что враг обманом заманивает жителей временно оккупированных территорий Донецкой области в Российскую Федерацию. Отметили, что украинцев заставляли принять российское гражданство, иначе в противном случае — у них не будет доступа к социальным услугам.