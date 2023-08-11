"Ни результатов, ни решения": переговоры о мире в Украине невозможны без РФ, — Турция

По словам журналистов, Анкара дала понять, что она предпринимает шаги навстречу Москве в вопросе возобновления работы зернового соглашения.

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На саммите в Саудовской Аравии представитель Турции Акиф Чагатай Кылыч сказал, что без России не может быть никакого решения и результатов. Об этом сообщило турецкое издание Hürriyet.

По словам журналистов, именно таким образом Анкара дала понять, что она предпринимает шаги навстречу Москве в вопросе возобновления работы зернового соглашения.

Однако, как выразился представитель Германии, Россия должна прийти в переговорный процесс в нужное время. По словам журналистов, Берлин таким образом дал понять, что ВС РФ должна прекратить атаки на украинскую инфраструктуру, и только тогда "база" будет заложена.

Издание пишет, что уже в октябре 2023 года, как предполагается, состоится третий подобный саммит. Не исключено, что его проведут уже в Турции.

По словам журналистов, Турция является практически единственной страной, которая открыто ведет диалог как с Украиной, так и с Россией. В Анкаре считают, что война должна закончиться, потому пытается усадить стороны за стол переговоров.

Отметим, что, как сообщали СМИ, участие Китая в саммите в Саудовской Аравии является "плохой новостью" для Путина. Так, Пекин стремится повысить собственный статус в рамках существующего международного порядка. Для этого нужно избегать гнева европейских союзников Украины.

Напомним, что 9 августа СМИ писали, что в Кремле испугались дипломатической изоляции после встречи в Саудовской Аравии. По словам журналистов, в Москве думают, что будет полезно собрать свой саммит, на котором будут обсуждаться мирные переговоры с Украиной.

Также сообщалось, что 8 августа в МИД РФ назвали саммит в Саудовской Аравии бессмысленным. По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, РФ продолжает публично показывать, что не собирается кого-то слушать и договариваться, но Украина с этим мириться не собирается.