Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война

Подозрение Симоненко: СМИ показали дом, который якобы принадлежит экс-нардепу (фото)

Дом Петра Симоненко, Киев, "Коммунистическая партия"
Журналисты показали дом Петра Симоненко под Киевом

По информации журналистов, именно из этого имения бывшего председателя "Коммунистической партии" эвакуировали спецслужбы РФ во время пребывания на Киевщине.

Related video

В сети показали фото особняка, который якобы принадлежит бывшему лидеру "Коммунистической партии" в Украине Петру Симоненко, которому Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о подозрении. Об этом сообщили в ТСН.

Журналисты отметили, что это тот самый дом, из которого бывшего лидера "Коммунистической партии" якобы "эвакуировали" в Россию во время временной оккупации Киевской области. В частности, особняк имеет большие размеры, а его интерьер оформлен в золотых тонах.

Fullscreen
Fullscreen
Fullscreen
Fullscreen
Fullscreen
Fullscreen

Отметим, что информация неофициальная, Служба безопасности Украины никак не отреагировала на фото.

Петр Симоненко получил подозрение

11 августа стало известно о том, что СБУ сообщила о подозрении бывшему лидеру "Коммунистической партии" Петру Симоненко, который поддержал агрессию против Украины и сбежал в Россию во время полномасштабного вторжения.

Во время временной оккупации Киевской области Симоненко обратился к высшему военно-политическому руководству РФ с просьбой "эвакуировать" его в Россию. Для этого Кремль отправил отряд спецназа РФ в поселок Березовка Макаровского района, где проживал экс-нардеп. В РФ Симоненко стал заместителем председателя "ЦК международного коммунистического объединения "Союз коммунистических партий — коммунистической партии Советского союза".

По указанию лидера организации депутата Госдумы РФ коммуниста Геннадия Зюганова, Симоненко начал публичную кампанию в поддержку агрессивной политики Кремля и оправдывал агрессию РФ против Украины и возможность применения Россией ядерного оружия.

Напомним, 9 августа стало известно о том, что к десяти годам тюрьмы приговорили "директора" Бердянского морского торгового портаВладимира Стельмаченко, который перешел на сторону оккупантов и помог вывезти украинское зерно в РФ на более чем 30 миллионов долларов. Однако по информации СБУ, сейчас он скрывается на временно оккупированной территории Запорожской области.