"ВСУ выкапывают по 5 мин на квадратный метр": Украине критически не хватает саперов, — Резников

Западные эксперты по разминированию, которые побывали в Украине, уровень минирования ее территорий называют "невиданным в современной истории".

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Украина сейчас является самой заминированной страной на свете, а ВСУ страдают от критической нехватки людей и техники, способных расчистить линию фронта. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью The Gurdian.

"Сегодня Украина является наиболее заминированной страной в мире. Сотни километров минных полей, миллионы взрывных устройств, на некоторых участках линии фронта до пяти мин на квадратный метр. Российские минные поля являются серьезным препятствием для наших войск, но не непреодолимым. У нас есть квалифицированные саперы, современная техника, но их крайне недостаточно для фронта", — сказал он.

Издание пишет, что Украина имеет 5 инженерных батальонов, разделенных на 200 бригад, которые по состоянию на май, перед началом нынешнего контрнаступления, насчитывали по 30 человек. Бойцы на фронте признаются, что в действительности их сейчас гораздо меньше.

Одна бригада, которая действовала в окрестностях недавно освобожденного села Старомайорское в Донецкой области, заявила, что на бумаге насчитывала 30 человек, но на самом деле в ней было 13 человек, из которых только пятеро могли работать. За последние две недели двое бойцов подразделения потеряли конечности.

Сергей Рыженко, главный врач больницы имени Мечникова в Днепре, где лечится много тяжелораненых, говорит, что заведение ежедневно принимает от 50 до 100 бойцов, причем мины являются второй причиной их ранений после артиллерии.

На встрече в июле в Рамштайне в Германии альянс стран, которые поддерживают Украину, договорился о подготовке и оснащении украинских подразделений по разминированию.

"На этом этапе нашей кампании по деоккупации нам критически нужно больше оборудования для разминирования, от минных тралов до бангалорских торпед. Необходимо расширить и ускорить подготовку саперов. Она должна быть быстрой и систематической. Саперы нужны здесь и сейчас. Их работа спасает жизни и обеспечивает продвижение наших войск", — сказал Алексей Резников.

Пит Смит, программный менеджер неправительственной организации по разминированию Halo в Украине, который ранее был офицером, командовавшим всеми средствами обезвреживания взрывоопасных боеприпасов британской армии, сказал, что уровень минирования "невиданным в современной истории".

"То, что мы наблюдаем, — это самое сильное засорение противопехотными минами и неразорвавшимися боеприпасами со времен Второй мировой войны", — сказал он.

Смит предположил, что даже при наличии 10 000 разминировщиков на разминирование Украины уйдут десятилетия.

Напомним, что российские военные минируют тела своих сослуживцев и даже раненых, которых потом пытаются спасти украинские боевые медики. Оккупанты установили наземные мины и мины-ловушки на сотни километров фронта в Украине.

Ранее сообщалось, что в МВД рассказали о сложностях контрнаступления на юге Украины. Силам обороны приходится продвигаться сквозь минные поля, чтобы сохранить жизни бойцов и технику.