"Демонстрация агрессии РФ": в ОК "Юг" не подтверждают атаку на турецкое судно Сукра Окан

В оперативном командовании подчеркивают, что кроме МО России о ситуации с турецким судном больше никто официально не сообщал. Турецкая сторона заявила, что будет разбираться в ситуации.

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В ОК "Юг" не настоящее время не могут подтвердить инцидент в Черном море, который случился 13 августа с турецким судном Sukru Okan. Об этом в эфире телемарафона сказала начальница пресс-центра Сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк.

"То сообщение, которое сегодня прозвучало исключительно от Министерства обороны России, никем больше из официальных источников не подтверждено. Считаю, что на это надо обращать внимание и помнить об особенностях гибридной войны. На сегодня мы имеем только одно — демонстрацию агрессии Министерства обороны РФ. Они всеми силами пытаются обозначить свое господство в Черном море: якобы они способны остановить судно, поднять авиацию, и ничего им за это не будет. Типа осмотреть и отпустить", — сказала Гуменюк.

Она добавила, что украинская сторона оценивает ситуацию в Черном море как стабильно напряженную, потому что здесь находится развернутая корабельная группировка врага и пытается контролировать побережье вдоль Крыма.

Между тем турецкая сторона уже прокомментировала ситуацию, пишет издание "Voise of America" (Turkey).

"Представитель министерства обороны Турции заявил, что Анкара рассматривает это дело", — говорится в сообщении.

Напомним, что 13 августа Минобороны РФ заявило о высадке на борту корабля Sukru Okan вертолета Ка-29. Военнослужащие РФ якобы провели осмотр, поговорили с экипажем корабля и далее судно проплыло в украинский порт.

Позже стало известно, что турецкий сухогруз не выполнил требования ВС РФ остановиться и изменил курс в направлении территориальных вод Турции. Вертолет на палубу не садился и обысков не было.