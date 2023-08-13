"Демонстрація агресії РФ": в ОК "Південь" не підтверджують атаку на турецьке судно Sukru Okan

В оперативному командуванні підкреслюють, що крім МО Росії про ситуацію з турецьким судном більше ніхто офіційно не повідомляв. Турецька сторона заявила, що буде розбиратися в ситуації.

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В ОК "Південь" не цей час не можуть підтвердити інцидент в Чорному морі, який трапився 13 серпня з турецьким судном Sukru Okan. Про це в ефірі телемарафону сказала начальниця пресцентру Сил охорони та оборони півдня Наталя Гуменюк.

"Те повідомлення, яке сьогодні пролунало виключно від Міністерства оборони Росії, ніким більше з офіційних джерел не підтверджене. Вважаю, що на це треба звертати увагу і пам'ятати про особливості гібридної війни. На сьогодні ми маємо тільки одне — демонстрацію агресії Міністерства оборони РФ. Вони всіма силами намагаються позначити своє панування у Чорному морі: нібито вони здатні зупинити судно, підняти авіацію, і нічого їм за це не буде. Типу оглянути і відпустити", — сказала Гуменюк.

Вона додала, що українська сторона оцінює ситуацію в Чорному морі як стабільно напружену, тому що тут перебуває розгорнуте корабельне угруповання ворога і намагається контролювати узбережжя вздовж Криму.

Між тим турецька сторона вже прокоментувала ситуацію, пише видання "Voise of Amerіka"(Turkey).

"Представник міністерства оборони Туреччини заявив, що Анкара розглядає цю справу", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 13 серпня Міноборони РФ заявило про висадку на борту корабля Sukru Okan вертольота Ка-29. Військовослужбовці РФ нібито провели огляд, поговорили з екіпажем корабля і далі судно проплило до українського порту.

Пізніше стало відомо, що турецький суховантаж не виконав вимоги ЗС РФ зупинитися і змінив курс у напрямку територіальних вод Туреччини. Вертольот на палубу не сідав і обшуків не було.