Нападение РФ на судно Sukru Okan: Украина призвала международное сообщество жестко отреагировать

Во избежание провокаций иностранным судам, которые направляются в украинские морские порты, советуют проплывать как можно ближе к побережью северо-западной части Черного моря.

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Украинская сторона пока официально не подтвердила информацию о том, что ВС РФ открыли огонь по гражданскому судну "Шюкрю Окан". В то же время действия России считают недопустимыми и называют откровенным пренебрежением прав других стран на свободное судоходство. Об этом в своем твиттере написал министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

"Этот акт обструкции является откровенным пренебрежением правами черноморских государств на свободное судоходство и правами иностранных судов на мирный проход через территориальное море прибрежных стран. Мы обращаемся к международным партнерам с просьбой жестко отреагировать на действия России и приложить все усилия для прекращения террора в Черном море", — отметил министр.

Во избежание провокаций он порекомендовал капитанам судов, следующих в или из украинских морских портов, проплывать как можно ближе к побережью северо-западной части Черного моря через территориальные воды Турции, Румынии и Болгарии.

Ранее на инцидент отреагировали в Офисе президента Украины. Советник главы Офиса Михаил Подоляк назвал этот случай актом пиратства и преступлением против гражданских судов третьей страны в акватории других государств.

"Этот прецедент с попыткой введения "каперского права" требует четкой юридической фиксации, установления всех лиц и признания факта совершения преступления со стороны международного сообщества. Украина сделает все необходимые выводы и выберет оптимальный ответ", — написал Подоляк.

Напомним, что 13 августа Минобороны РФ заявило о предупредительных выстрелах и высадке десанта с вертолета на турецкое гражданское судно "Шюкрю Окан" для осмотра.

Позже стало известно, что минобороны РФ солгало об инциденте и на самом деле турецкое судно проигнорировало требования ВС РФ остановиться и изменило курс в направлении территориальных вод Турции. Вертолет на судно не садился и обыски не проводились.

Также в ОК "Юг" на данный момент не смогли подтвердить информацию об атаке ВС РФ на турецкое гражданское судно.