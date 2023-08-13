Напад РФ на судно Sukru Okan: Україна закликала міжнародну спільноту жорстко відреагувати

З метою уникнення провокацій іноземним суднам, які прямують до українських морських портів, радять пропливати якомога ближче до узбережжя північно-західної частини Чорного моря.

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Українська сторона поки офіційно не підтвердила інформацію про те, що ЗС РФ відкрили вогонь по цивільному судну "Шюкрю Окан". Водночас дії Росії вважають неприпустимими і називають відвертим нехтуванням прав інших країн на вільне судноплавство. Про це у своєму твітері написав міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

"Цей акт обструкції є відвертим нехтуванням правами чорноморських держав на вільне судноплавство та правами іноземних суден на мирний прохід через територіальне море прибережних країн. Ми звертаємося до міжнародних партнерів з проханням жорстко відреагувати на дії Росії та докласти всіх зусиль для припинення терору в Чорному морі", — зазначив міністр.

З метою уникнення провокацій він порекомендував капітанам суден, які прямують до або з українських морських портів, пропливати якомога ближче до узбережжя північно-західної частини Чорного моря через територіальні води Туреччини, Румунії та Болгарії.

Раніше на інцидент відреагували в Офісі президента України. Радник глави Офісу Михайло Подоляк назвав цей випадок актом піратства і злочином проти цивільних суден третьої країни в акваторії інших держав.

"Цей прецедент зі спробою запровадження "каперського права" вимагає чіткої юридичної фіксації, встановлення всіх осіб і визнання факту скоєння злочину з боку міжнародної спільноти. Україна зробить усі необхідні висновки й обере оптимальну відповідь", — написав Подоляк.

Нагадаємо, що 13 серпня Міноборони РФ заявило про попереджувальні постріли та висадку десанту з вертольота на турецьке цивільне судно "Шюкрю Окан" для огляду.

Пізніше стало відомо, що міноборони РФ збрехало про інцидент і насправді турецьке судно проігнорувало вимоги ЗС РФ зупинитися і змінило курс у напрямку територіальних вод Туреччини. Вертольот на судно не сідав і обшуки не проводилися.

Також в ОК "Південь" на цей час не змогли підтвердити інформацію про атаку ЗС РФ на турецьке цивільне судно.