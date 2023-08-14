Вертолет подлетел к палубе: появились кадры воможного досмотра судна Sukru Okan (видео)

Российские милитари-паблики показали, как вертолет приблизился к палубе и в его кабину быстро прыгнули вооруженные люди. Вероятно, это были солдаты ВС РФ, которые осмотрели судно.

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Российский военный вертолет подлетел к иностранному грузовому судну Sukru Okan, который следовал в украинский порт Измаил. Видео подлета появилось в российских милитари-пабликах.

Судя по кадрам, военные РФ не вели предупредительный огонь, вертолет приблизился к палубе и в кабину сели несколько вооруженных людей. Возможно, это были российские солдаты после осмотра сухогруза.

Украинский блогер Роман Шрайк отметил, что судно могли остановить почти сразу при выходе за пределы территориального моря Турции. Это примерно в 12 км от морской границы Турции.

Порт назначения Sukru Okan изменили на румынский Сулина

После остановки и осмотра указали измененный порт назначения из украинского Измаила на румынский порт Сулина, добавил он.

Международное разведсообщество InformNapalm отмечает, что экипаж танкера Olvia наблюдал за ситуацией с сухогрузом Sukru Okan.

"Маршрут танкера действительно пролегал и даже пересекался с сухогрузом Sukru Okan. Мы также увидели видео, которое якобы иллюстрирует, что российский вертолет Ка-29 высаживает наблюдательную команду на борт какого-то судна, поэтому попросили дополнительные комментарии у наблюдателя, описавшего ситуацию", — указали в сообществе.

Отметим, что украинское командование "Юг" пока не может подтвердить произошедшее в Черном море с турецким судном Sukru Okan. Россияне всячески пытаются показать господство в Черном море и часто прибегают к актам агрессии, говорили военные.

Минобороны России 13 августа заявило о предупредительных выстрелах и высадке десанта на турецкое судно Sukru Okan. Международное разведсообщество InformNapalm опровергало данные сообщения — вертолета и выстрелов не было.