На вооружении ВСУ появились пакистанские реактивные снаряды для РСЗО "Град"

Еще весной западные СМИ писали, что Пакистан поставляет Украине военную помощь, среди прочего боеприпасы для реактивной артиллерии.

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Украинские военные используют реактивные снаряды пакистанского производства для реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град". Об этом сообщает телеграм-канал "Перша приватна мемарня", который получил фотографию непосредственно от военных.

Заявляется, что фотографию прислал боец из 47-й отдельной механизированной бригады. На реактивных снарядах нанесена надпись "За Львов". Вероятно, таким образом украинские военные отомстят оккупантам за обстрел Львова в ночь на 15 августа.

На фотографиях не видно дату производства реактивных снарядов, но маркировка действительно соответствует пакистанскому производству. Военный показал осколочно-фугасный боеприпас 122 Yarmuk HE-Frag. По своим характеристикам они идентичны советским аналогам 9М22У, которые имеют дальность поражения 20,5 км. Стоит отметить, что впервые такой тип боеприпасов в ВСУ заметили еще в марте 2023 года.

Основные характеристики пакистанского боеприпаса

Производит 122-мм реактивные снаряды пакистанская компания Pakistani Ordnance Factories. В Украину они могли попасть благодаря "воздушному мосту" между Пакистаном и Румынией, который организовали британцы.

Напомним, в феврале СМИ писали, что в Украину отправили партию боеприпасов из Пакистана через немецкий порт Эмден.

12 апреля СМИ сообщали, что Пакистан отправит Украине 230 контейнеров с военной помощью.