НАТО в обмен на территории: как представитель Столтенберга угодил в скандал из-за слов об Украине

Руководитель аппарата генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен заявил, что одним из вариантов вступления Украины в НАТО может быть отказ от собственных территорий. Чиновник Альянса уверяет, что разговоры о возможном урегулировании конфликта уже идут. Фокус разбирался в деталях политического скандала.

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15 августа глава канцелярии генсека НАТО Стиан Йенссен заявил, что Украина может стать полноправным членом НАТО, но для этого ей придется отказаться от некоторых своих территорий в пользу России. Это заявление не на шутку разозлило украинские власти. Фокус собрал все, что известно о скандале.

Что конкретно сказали в НАТО

Во время дебатов в норвежском городе Арендаль, руководитель аппарата генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен высказал предположение, что Украина имеет шанс получить членство в Альянсе в обмен на часть своей территории. Сообщает об этом издание VG.

По его мнению, такой подход может стать частью урегулирования военного конфликта. Одновременно он напомнил слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, что "Украина должна самостоятельно решать, когда и при каких условиях вести переговоры с Россией".

Согласно Йенссену, с учетом большой военной активности России, становится маловероятным, что она сможет захватить новые территории. В настоящий момент главный вопрос заключается в том, сможет ли Украина вернуть свои утраченные земли.

Он подчеркнул, что обсуждение возможного членства Украины в НАТО после окончания конфликта уже идет, и в ходе этих дискуссий возникают варианты, предусматривающие территориальные компромиссы.

Стиан Йенссен, представитель НАТО, Во время дебатов в норвежском городе Арендаль Фото: VG

"Я не говорю, что это обязательно будет иметь место. Однако это может быть возможным вариантом решения", — пояснил Йенссен.

"Украина не торгует территориями"

Заявление о том, что Украина может присоединиться к НАТО в обмен на уступку своих территорий, является категорически неприемлемым, заявил представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко.

"Мы всегда придерживались позиции, что как Украина, так и Альянс не занимаются торговлей территориями. Участие официальных представителей НАТО, будь то осознанное или неосознанное, в распространении идеи о возможности уступки украинских земель только способствует укреплению позиции России," — подчеркнул Николенко.

По его мнению, для обеспечения евроатлантической безопасности следует сосредоточиться на обсуждении ускорения достижения Украиной победы и приобретения полноправного членства в НАТО.

"Крайне нелепо пытаться откровенно перенести войну на следующее поколение и не менее нелепо открыто признавать свое поражение", — заявил Подоляк.

В украинском парламенте также не оставили без внимания заявление чиновника НАТО. Глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что дискуссии об отказе от территорий в обмен на что-либо только поощряют агрессию России в отношении Украины.

"В принципе, мы это уже видим по первым реакциям из Москвы. Им эта идея нравится, потому что она узаконивает захватнические войны и подрывает международное право. Она ведет к поражению демократии и триумфу тоталитарных режимов", — подчеркнул Арахамия.

Также парламентарий отметил, что отказ от собственных территорий не остановит войну, а, напротив, повлечет новые конфликты в мире.

Жесткий ответ СНБО

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, заявление чиновника НАТО о вступлении Украины в Альянс в обмен на отказ от части наших территорий — это вброс, который сделан, чтобы "пощупать нервы" украинцев.

"Когда кто-то начинает нам давать советы, сидя на диванах, в теплых креслах Евросоюза или каких-то других учреждениях — я хочу заметить, что ни одна страна после Второй Мировой войны не проходила такие испытания. Сегодня еще один деятель сделал заявление относительно наших земель, довольно странное, как по мне… Какой-то клерк из НАТО, который рассказывает, что нам надо рассматривать вопрос продвижения по нашим территориям взамен на членство в Альянсе. Странный такой вброс, совершенно непонятно для чего это сделано. Для того, чтобы пощупать наши нервы? Так не надо. Мы находимся в хорошем состоянии, начиная с 24 февраля 22-го года", — подчеркнул Данилов.

Как отреагировали в России на заявления об отказе от территорий

Комментируя высказывания Йенссена, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал их "любопытными" и заявил, что все территории Украины "в высшей степени являются спорными".

"Новая идея для Украины из офиса Североатлантического альянса: Украина может вступить в НАТО, если откажется от спорных территорий. А что? Идея любопытная. Вопрос только в том, что все якобы их территории – в высшей степени спорные. И для захода в блок киевским властям нужно будет отказаться даже от самого Киева, столицы Древней Руси", — писал Медведев в своем Telegram-канале.

Официальная позиция НАТО касательно Украины

В Североатлантическом альяне подтвердили свою поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины. Об этом официальный представитель НАТО, имя которого не названо, сообщил в комментарии "Суспільному".

"Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и мы привержены достижению справедливого и прочного мира", — подчеркнул собеседник.

Одновременно чиновник выразил мнение, что Украина самостоятельно должна определить, когда и при каких условиях достигать мира. Он также отметил, что явно существует необходимость в мероприятиях по обеспечению безопасности, которые не допустят повторения войны.

"Позиция Альянса остается четкой и неизменной," — добавил представитель НАТО.

Напомним, 15 августа советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что такие заявления свидетельствуют о том, что на Западе до сих пор есть элиты, которые не поняли природу войны.