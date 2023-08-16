"Стал терпим к насилию": украинские солдаты тяжело справляются с моральными травмами, — NYT

По словам журналистов, прошедших войну мужчин могут возникнуть проблемы с ослаблением бдительности. У некоторых прикосновение может вызвать ощущение угрозы.

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За многие месяцы войны украинские военные столкнулись не только с физическими, но и с психологическими травмами. Об этом пишет издание The New York Times.

По словам журналистов, потребность лечить большое количество ветеранов растет, однако Украина не может его удовлетворить полностью. Всего несколько центров в стране лечат психические травмы с помощью традиционной психотерапии и альтернативных методов лечения.

Издание пишет, что у прошедших войну мужчин могут возникнуть проблемы с ослаблением бдительности. У некоторых прикосновение может вызвать ощущение угрозы. Что касается терапии, то сейчас цель психологов состоит в том, чтобы вылечить их достаточно, чтобы они могли вернуться на фронт.

В материале сказано, что один из украинских военнослужащих 35-летний Максим, во время ротации, находясь вдали от фронта, без причины напал на своего сослуживца. Ему показалось, что в одной комнате с ним российский солдат.

"Иногда я плачу. Когда я засыпаю, я могу визуализировать все это снова. Я помню лица всех наших погибших товарищей", — рассказал он журналистам.

Издание пишет, что многие военные говорят о том, что людям, которые не столкнулись с войной, не могут понять, что им пришлось пережить.

"Ты не можешь понять, потому что не нюхал, не слышал звуков, ощущения того, каково это — убить кого-то", — сказал Максим.

В материале сказано, что 36-летний Алексей Котляров, военный хирург, каждый день видит многолетние ужасные раны в недоукомплектованном медицинском пункте недалеко от фронта, под непрекращающимися обстрелами, с минимальным отдыхом. Он страдает от депрессии, панических атак и приступов плача. Врачи поставили ему диагноз посттравматического стрессового расстройства.

По его словам, в полевых условиях, выполняя жизненно важную работу, он приспособился к страху, но в Киеве, где много признаков обычной жизни, он чувствовал себя неуправляемым.

"Я уже не тот человек, каким был до этой войны. У меня низкая эмпатия, я стал терпим к насилию", — сказал он.

Также сообщалось, что врачи рассказали, как приходится лечить раненых солдат ВСУ. Как рассказал журналистам военный хирург Дмитрий Мялковский, российские оккупанты оставили мины практически повсюду. По его словам, война оставляет очень много людей с инвалидностью.

Напомним, что 15 августа украинский боец рассказал, как пережил плен у "вагнеровцев". Так, боец Илья Михальчук провел в плену у ЧВК "Вагнер" 46 дней. В автомобиль, в котором он ехал, попала ракета. Мужчина получил сильные ранения рук. Наемники ЧВК "Вагнер" прострелили ему ноги, чтобы он не убежал.