"Военный полигон": в ОК "Юг" рассказали, что происходит на оккупированном Джарылгаче (видео)

По словам Натальи Гуменюк, российские оккупанты искусственно соединили Джарылгач с материковой частью страны, ведь для того, чтобы использовать остров как полигон, им необходима эта коса.

Related video

На острове Джарылгач в Херсонской области был организован российский пункт переподготовки военных. На этой территории проводятся регулярные тренировки. В результате таких действий остров, который славился своей уникальной природой, подвергся изменениям и превратился в полигон. Об этом сообщила начальница Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Украины "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телеканала FREEДОМ.

"Даже после достаточно феерического попадания и пламенного "привета" от украинских сил обороны, россияне продолжают использовать эту территорию как военный полигон, относятся к ней абсолютно варварски. Это же они демонстрировали и при своем присутствии на временно оккупированном правом берегу области, где национальные парки не имели для них никакого значения", — отметила Гуменюк.

Согласно ее заявлению, большинство неуправляемых пожаров, включая сезонные, от которых никто не застрахован, российские граждане оставляют без вмешательства, не предпринимая усилий для их тушения и лишают местных жителей возможности погасить их.

По словам Гуменюк, ранее российские захватчики провели искусственное соединение острова Джарылгач с материковой частью страны. Она отмечает, что для использования острова в качестве военного полигона им необходима данная перешеек.

"Им необходимо транспортное сообщение, поэтому они время от времени укрепляют песчаную косу. Но природа берет свое, и каждый раз все равно продолжается размыв этих территорий", — уточнила гостья эфира.

Напомним, что 5 августа стало известно, что в Джарылгачском национальном природном парке уже пятые сутки пылает ценная степная зона.Отмечается, что на том участке сосредоточена основная часть всех степных экосистем Джарылгача.

А 1 августа ЦНС показало видео удара HIMARS по острову Джарылгач, на котором оккупанты обустроили базы для своих войск.