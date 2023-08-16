"Військовий полігон": в ОК "Південь" розповіли, що відбувається на окупованому Джарилгачі (відео)

За словами Наталії Гуменюк, російські окупанти штучно з'єднали Джарилгач із материковою частиною країни, адже для того, щоб використовувати острів як полігон, їм необхідна ця коса.

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На острові Джарилгач у Херсонській області було організовано російський пункт перепідготовки військових. На цій території проводяться регулярні тренування. Унаслідок таких дій острів, який славився своєю унікальною природою, зазнав змін і перетворився на полігон. Про це повідомила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони України "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телеканалу FREEДОМ.

"Навіть після досить феєричного влучання та полум'яного "привіту" від українських сил оборони росіяни продовжують використовувати цю територію як військовий полігон, ставляться до неї абсолютно по-варварськи. Це ж вони демонстрували й за своєї присутності на тимчасово окупованому правому березі області, де національні парки не мали для них жодного значення", — зазначила Гуменюк.

Згідно з її заявою, більшість некерованих пожеж, включно із сезонними, від яких ніхто не застрахований, російські громадяни залишають без втручання, не роблячи зусиль для їхнього гасіння, і позбавляють місцевих жителів можливості погасити їх.

За словами Гуменюк, раніше російські загарбники провели штучне з'єднання острова Джарилгач із материковою частиною країни. Вона зазначає, що для використання острова як військового полігону їм необхідний цей перешийок.

"Їм необхідне транспортне сполучення, тому вони час від часу укріплюють піщану косу. Але природа бере своє, і щоразу все одно триває розмив цих територій", — уточнила гостя ефіру.

Нагадаємо, що 5 серпня стало відомо, що в Джарилгацькому національному природному парку вже п'яту добу палає цінна степова зона. Зазначається, що на тій ділянці зосереджена основна частина всіх степових екосистем Джарилгача.

А 1 серпня ЦНС показало відео удару HIMARS по острову Джарилгач, на якому окупанти облаштували бази для своїх військ.