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"Планы амбициозные": ВСУ под Бахмутом собрали выставку уничтоженной техники ВС РФ, — Жорин

Бахмутское направление, Бахмут, ВСУ, война РФ против Украины, Бахмут, Донбасс, Донецкая область, Максим Жорин
Фото: Минобороны Украины | Максим Жорин поделился оперативной ситуацией на Бахмутском направлении

По словам украинского майора, для российских оккупантов контроль над Бахмутом очень важен, поэтому они предпринимают все попытки, чтобы удержать его и отодвинуть позиции ВСУ.

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В последние несколько дней Бахмутское направление практически пропало с медийного фокуса. При этом, там до сих пор продолжаются тяжелые бои. Об этом заявил майор ВСУ, заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин в своем Telegram-канале 16 августа.

По его словам, для российских оккупантов это направление стало особенно важным, поэтому они продолжают перебрасывать к городу дополнительные резервы, а также значительно укреплять те подразделения, которые уже борются с Вооруженными силами Украины.

"И даже забирают лучшие подразделения по другим направлениям – поэтому все чаще пробуют контратаковать. Планы у врага здесь есть, и они достаточно амбициозные. Но пока наша третья штурмовая все эти попытки успешно отражает", — говорится в сообщении.

Более того, последние попытки противника атаковать крайне плохо закончились для них. Теперь у украинских военных рядом с позициями расположилась целая выставка российской техники, которая была уничтожена в ходе боев.

Больше подробностей о продвижении на этом участке фронта не прозвучало.

Бахмутское направление, Бахмут, ВСУ, война РФ против Украины, Бахмут, Донбасс, Донецкая область, Максим Жорин Fullscreen
Максим Жорин поделился оперативной ситуацией на Бахмутском направлении
Фото: Скриншот

Напомним, 15 августа сообщалось, что окружение тысяч солдат РФ в районе Бахмута будет первой точкой надлома в войне. По словам военного эксперта Петра Черника, российское командование очень боится поражения под Бахмутом, потому что оно будет иметь политические последствия для Москвы.

8 августа Максим Жорин отмечал, что в боях за Бахмут ВСУ тестируют новые системы управления войсками. Отработка технологических решений для систем управления войсками идет фактически во время боев за разрушенный город в Донецкой области.