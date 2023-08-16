"Планы амбициозные": ВСУ под Бахмутом собрали выставку уничтоженной техники ВС РФ, — Жорин

По словам украинского майора, для российских оккупантов контроль над Бахмутом очень важен, поэтому они предпринимают все попытки, чтобы удержать его и отодвинуть позиции ВСУ.

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В последние несколько дней Бахмутское направление практически пропало с медийного фокуса. При этом, там до сих пор продолжаются тяжелые бои. Об этом заявил майор ВСУ, заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин в своем Telegram-канале 16 августа.

По его словам, для российских оккупантов это направление стало особенно важным, поэтому они продолжают перебрасывать к городу дополнительные резервы, а также значительно укреплять те подразделения, которые уже борются с Вооруженными силами Украины.

"И даже забирают лучшие подразделения по другим направлениям – поэтому все чаще пробуют контратаковать. Планы у врага здесь есть, и они достаточно амбициозные. Но пока наша третья штурмовая все эти попытки успешно отражает", — говорится в сообщении.

Более того, последние попытки противника атаковать крайне плохо закончились для них. Теперь у украинских военных рядом с позициями расположилась целая выставка российской техники, которая была уничтожена в ходе боев.

Больше подробностей о продвижении на этом участке фронта не прозвучало.

Максим Жорин поделился оперативной ситуацией на Бахмутском направлении Фото: Скриншот

Напомним, 15 августа сообщалось, что окружение тысяч солдат РФ в районе Бахмута будет первой точкой надлома в войне. По словам военного эксперта Петра Черника, российское командование очень боится поражения под Бахмутом, потому что оно будет иметь политические последствия для Москвы.

8 августа Максим Жорин отмечал, что в боях за Бахмут ВСУ тестируют новые системы управления войсками. Отработка технологических решений для систем управления войсками идет фактически во время боев за разрушенный город в Донецкой области.