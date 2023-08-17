"Медленные поставки оружия": Подоляк назвал страхи Запада и цели России (видео)

Кремль подпитывает паранойю относительно усиленного вооруженного конфликта, чтобы союзники Украины снизили уровень поддержки.

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Россия лишь 6-7% ракетных ударов наносит по военным объектам, все остальное — гражданская инфраструктура. Советник Офиса президента Михаил Подоляк в интервью УНИАН сообщил подробности.

По его мнению, страны Запада до сих пор охвачены "парализующим страхом" от осознания угрозы полномасштабной войны. Все же уже есть понимание о том, что "у России уже не "вторая армия мира".

По его словам, пока Украине не удается убедить союзников о том, что остановить Россию нужно на украинской территории. Подоляк отметил, что это — лучший способ защитить остальную Европу, а Кремль подпитывает паранойю об усиленном вооруженном конфликте, чтобы союзники Украины уменьшили поддержку.

Он отметил, что Украину интересуют франко-итальянские комплексы Samp-T и американские комплексы Patriot. Такие системы способны перехватывать в частности баллистические гиперзвуковые ракеты, которые российские захватчики особенно активно используют в последнее время.

Именно поэтому Украина просит Запад продолжить поставки систем ПВО. Подоляк отметил, что с этим есть определенные проблемы.

"Параллельно с этим, безусловно, было бы неплохо получить F-16", — отметил он.

Подоляк отметил, что именно боевые самолеты способны отрабатывать баллистику и авиационные управляемые бомбы, которые оккупанты активно используют на приграничных территориях.

"Мы это все нашим партнерам объясняем, там есть понимание", — добавил он.

Напомним, 14 августа в ОП назвали вооружение, которое уменьшит боевые возможности РФ. Определенные решения должны ускорить наступление на поле боя, но и сохранит жизни бойцов ВСУ.