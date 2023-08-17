"Адмирал Макаров" готов к применению: в ОК "Юг" рассказали об угрозе с моря

По данным командования, сейчас в акватории находятся девять российских кораблей и катеров, но Черное море на "стороне Украины" из-за штормовой погоды.

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Пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что полуснаряженный фрегат "Адмирал Макаров" находится в пункте базирования и готов к применению. Об этом она сообщила во время телемарафона.

"Ракетоносителей на боевом дежурстве (в море, — ред.) не зафиксировано, но мы знаем, что полуснаряженный "Макаров" находится в пункте базирования и готов к применению", — сказала Наталья Гуменюк.

Она отметила, что сейчас в Черном море находится девять кораблей и катеров. Однако кроме боевых кораблей, есть еще суда обеспечения и пограничной службы, которыми враг пытается обезопасить безопасность прибрежных вод. По словам Гуменюк, Черное море также "на нашей стороне", оно штормит.

Пресс-секретарь ОК "Юг" отметила, что подводные лодки Российской Федерации в Черном море готовы к выходу. Для того, чтобы занять пусковые рубежи, им достаточно 2-3 часа.

Сейчас российские корабли находятся в северо-восточном районе Черного моря, поскольку его они считают безопасным. Враг продолжает скрываться по месту осмотра гражданских судов перед заходом в Керченский пролив. В частности, ВС РФ начинают прятаться за гражданскими, когда чувствуют опасность. Также они укрепили оборону своих пунктов базирования во временно оккупированном Крыму и у российских берегов.

Напомним, 17 августа пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала об уничтожении трех вражеских лодок и пункта управления беспилотниками на Левом берегу Херсонщины. По ее словам, оккупанты нервничают из-за перспективы продвижения Сил обороны на южном направлении, поэтому больше начали использовать станции радиоэлектронной борьбы.

16 августа военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что РФ в Черном море умышленно терроризирует корабли слабых стран.