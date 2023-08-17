Отступают за "пирамиды Пригожина": ВС РФ строят новую линию обороны под Мариуполем (видео)

Российские военные, по словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, активно окапываются в лесах. Также в Никольский район начало возвращаться значительное количество грузовиков с личным составом.

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Вооруженные силы Российской Федерации начали строить дополнительную линию обороны возле Никольского Донецкой области. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

"Похоже на срочное развитие очередной линии обороны по Никольскому направлению (линия Никольское — Мангуш)", — сказал Петр Андрющенко.

По его словам, наблюдается активная авиация российских военных по дороге от Никольского Донецкой области до Конских Раздоров Запорожской области. Также в Никольское начало возвращаться значительное количество грузовиков с живой силой и "их хламом", пояснил Андрющенко.

Он отметил, что оккупанты рассказали местным жителям о приказе "отступить за пирамидки Пригожина". Кроме этого, враг начал активно окапываться в лесах вблизи Федоровки и Никольского.

Напомним, 16 августа бывший генеральный директор Директората по вопросам национальной безопасности и обороны в Офисе президента Украины Иван Апаршин заявил, что не стоит обращать внимание на критику американских журналистов относительно результатов контрнаступления Вооруженных сил Украины. Ведь эти заявления не являются официальной позицией Белого дома.

Тогда же военный эксперт Олег Жданов сообщил, что в этом году вряд ли можно рассчитывать на выход на границы 1991 года, тогда как главной целью нынешней кампании станет выход на побережье Азовского моря.

15 августа секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что разговоры о якобы медленном продвижении ВСУ являются "поверхностным взглядом". По его словам, украинские бойцы ежедневно продвигаются вперед и занимают новые позиции. Это подтверждает сводка Генштаба о потерях ВС РФ.