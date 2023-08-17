Ситуация в Черном море может привести к прямому конфликту России и НАТО, — Politico

Адмирал Джеймс Ставридис считает, что если страны-члены НАТО черноморского региона предоставят транспортным судам безопасность, это будет означать поражение Черноморского флота РФ в военном отношении.

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Бывший главнокомандующий сил НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис заявил, что нападения России на суда в международных водах Черного моря может привести к прямому столкновению РФ и Североатлантического альянса. Об этом 16 августа сообщило американское издание Politico.

По его словам, конфликт может спровоцировать перехват и досмотр российской стороной кораблей, которые будут пытаться пройти в украинские порты.

"Действия России в международных водах Черного моря создают реальный риск эскалации ситуации до войны на море между НАТО и Российской Федерацией". — полагает Ставридис.

При этом экс-адмирал отметил, что страны Альянса не собираются предоставлять Украине все необходимое оружие, а предпочитают наблюдать, как Россия "душит ее экономику незаконной блокадой". Хотя с другой стороны если Москва решится на более агрессивные действия в Черном море, то блок НАТО может заступиться и направить свои корабли и авиацию для сопровождения транспортных судов.

"Если Россия начнет захватывать суда или пытаться отпугнуть их, я думаю, что НАТО, скорее всего, ответит поддержкой гуманитарного коридора для судоходства", — отметил Ставридис.

Бывший командующий добавил, что если черноморские страны Альянса, такие как Турция, Румыния и Болгария, вмешаются в ситуацию, это будет означать что "российский Черноморский флот в военном отношении будет побежден".

Напомним, 16 августа после прекращения зерновой сделки из одесского порта вышел контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга и направился в сторону Босфора. По этому случаю президент Украины Владимир Зеленский заявил, что это важный шаг к восстановлению свободы судоходства в Черном море.