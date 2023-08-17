Украинские военные впервые показали боевое применение шведского комплекса RBS-70 (видео)

17 августа украинские защитники сбили сразу два вертолета Ка-52, один из которых с помощью шведской разработки.

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Бойцы ВСУ во время перехвата российского вертолета Ка-52 использовали шведский ПЗРК RBS-70. Об этом сообщает Defense Express.

Швеция передала украинской армии комплексы RBS-70 еще в апреле 2023 года. До сих пор не было еще кадров применения шведского изделия. Только сейчас бойцы 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ показали, как сбили российский вертолет Ка-52.

Как отмечают в издании, об этом стало понятно из кадров, где четко видно зенитную ракету. Визуально пуск также можно спутать с Javelin, но на кадрах именно RBS-70. Особенностью ракеты является то, что для наведения используется "лазерная тропа". Снаряд ведет по лучу оператор от момента пуска до поражения цели.

Дальность поражения комплекса составляет от 5 до 9 км — это зависит от версии, которую передали Украине. Конкретная модель не называется. Существует три версии — Mk0 с дальностью до 5 км и на высоте до 3 км, Mk2 с дальностью 7 км и на высоте до 4 км и RBS-70 NG с дальностью до 9 км и на высоте до 5 км.

Напомним, 21 апреля СМИ сообщили, что Украина получила шведские ПЗРК RBS-70 для поражения воздушных целей.

31 октября Швеция объявила, что приняла новую оборонную политику, которая будет предоставлять Украине современное вооружение.