Українські військові вперше показали бойове застосування шведського комплексу RBS-70 (відео)

17 серпня українські захисники збили одразу два гелікоптери Ка-52, один з яких за допомогою шведської розробки.

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Бійці ЗСУ під час перехоплення російського вертольота Ка-52 використали шведський ПЗРК RBS-70. Про це повідомляє Defense Express.

Швеція передала українській армії комплекси RBS-70 ще у квітні 2023 року. Донині не було ще кадрів застосування шведського виробу. Лише зараз бійці 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ показали, як збили російський гелікоптер Ка-52.

Як зазначають у виданні, про це стало зрозуміло з кадрів, де чітко видно зенітну ракету. Візуально пуск також можна сплутати з Javelin, але на кадрах саме RBS-70. Особливістю ракети є те, що для наведення використовується "лазерна стежка". Снаряд веде по променю оператор від моменту пуску до ураження цілі.

Дальність ураження комплексу складає від 5 до 9 км — це залежить від версії, яку передали Україні. Конкретна модель не називається. Існує три версії — Mk0 з дальністю до 5 км й на висоті до 3 км, Mk2 з дальністю 7 км й на висоті до 4 км й RBS-70 NG з дальністю до 9 км й на висоті до 5 км.

Нагадаємо, 21 квітня ЗМІ повідомили, що Україна отримала шведські ПЗРК RBS-70 для ураження повітряних цілей.

31 жовтня Швеція оголосила, що прийняла нову оборонну політику, яка надаватиме Україні сучасне озброєння.