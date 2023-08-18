"Аллигатор", "Малка" и БМП: новые потери российских войск по данным Oryx (список)

Украинские военные смогли уничтожить ударный вертолет, несколько единиц артиллерии и один ЗРК. Но аналитик Яновский говорит, что он добавил в список не всю потерянную технику.

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В списке потерь российской армии добавилось 16 единиц разнообразной техники. Среди которой танки, вертолет и артиллерия. Об этом сообщает Якуб Яновский из проекта Oryx, который ведет подсчет потерь на основе фото или видео фиксаций.

Российская армия больше всего потеряла легкобронированной техники для перевозки личного состава: 3 БМП-2, 1 БМП-1 и 1 БМД-2. Всего 6 единиц, из которых 4 были уничтожены, а две получили повреждения. Также украинские военные уничтожили инженерную машину БРЭМ-1.

На фронте продолжается контрбатарейная борьба. Было уничтожено 3 артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика", 2С5 "Гиацинт-С" и 203-мм САУ "Малка". Кроме этого в список потерь добавили еще один зенитно-ракетный комплекс "Оса". Визуально подтвердилось уничтожение ударного вертолета Ка-52 "Аллигатор". Как сообщали СМИ, это впервые, когда в открытом доступе появилось поражение вертолета из шведского ПЗРК RBS-70.

Потери российской армии

Оккупанты потеряли 1 БПЛА "Орион" и три КамАЗа 6х6. Список потерь обновляется каждые двое суток, но в него попадают и старые потери. В общем соотношение именно уничтоженной техники 13 на 21 в пользу оккупантов.

В списке аналитика Силы обороны Украины потеряли больше техники. К тому же как объясняет сам Якуб Яновский, когда он переносил данные на домашний ПК, то не упомянул о некоторых потерях ВСУ и ВС РФ. Поэтому потери обеих сторон немного больше, чем указано в обновленном списке. Потенциально ВС РФ могли понести большие потери, чем ВСУ.

Украина потеряла 6 танков серии Т-64, Т-72 и Т-80. 12 единиц легкобронированной техники по типу БМП, БРДМ, броневиков и Хамви. Однако стоит заметить, что не вся техника была уничтожена, часть была только повреждена. Также оккупанты выбили 6 единиц артиллерии, из которых 3 получили повреждения.

Обновленные потери в ВСУ

Напомним, 17 августа СМИ писали, что ВСУ потеряли 31 единицу техники во время освобождения Старомайорского.

Также 17 августа полковник ВС РФ пожаловался на то, что они несут огромные потери из-за применения ВСУ кассетных боеприпасов.