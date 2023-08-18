"Алігатор", "Малка" та БМП: нові втрати російських військ за даними Oryx (список)

Українські військові змогли знищити ударний гелікоптер, декілька одиниць артилерії та один ЗРК. Але аналітик Яновський каже, що він додав у список не всю втрачену техніку.

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В списку втрат російської армії додалося 16 одиниць різноманітної техніки. Серед якої танки, гелікоптер та артилерія. Про це повідомляє Якуб Яновський з проєкту Oryx, який веде підрахунок втрат на основі фото чи відео фіксацій.

Російська армія найбільше втратила легкоброньованьованої техніки для перевезення особового складу: 3 БМП-2, 1 БМП-1 та 1 БМД-2. Усього 6 одиниць, з яких 4 було знищено, а дві отримали ушкодження. Також українські військові знищили інженерну машину БРЕМ-1.

На фронті продовжується контрбатарейна боротьба. Було знищено 3 артилерійські установки 2С1 "Гвоздика", 2С5 "Гіацинт-С" та 203-мм САУ "Малка". Окрім цього у лист втрат додали ще один зенітно-ракетний комплекс "Оса". Візуально підтвердилось знищення ударного гелікоптера Ка-52 "Алігатор". Як повідомляли ЗМІ, це вперше, коли у відкритому доступі зʼявилось ураження гелікоптера зі шведського ПЗРК RBS-70.

Втрати російської армії

Окупанти втратили 1 БПЛА "Оріон" та три КамАЗи 6х6. Список втрат оновлюється кожні дві доби, але в нього потрапляють і старі втрати. Загалом співвідношення саме знищеної техніки 13 на 21 на перевагу окупантів.

В списку аналітика Сили оборони України втратили більше техніки. До того ж як пояснює сам Якуб Яновський, коли він переносив дані на домашній ПК, то не згадав про деякі втрати ЗСУ та ЗС РФ. Тому втрати обидвох сторін трохи більші, ніж зазначено в оновленому списку. Потенційно ЗС РФ могли зазнати більших втрат, ніж ЗСУ.

Україна втратила 6 танків серії Т-64, Т-72 та Т-80. 12 одиниць легкоброньованої техніки по типу БМП, БРДМ, броньовиків та Хамві. Проте варто зауважити, що не вся техніка була знищена, частина була лише пошкоджена. Також окупанти вибили 6 одиниць артилерії, з яких 3 отримали пошкодження.

Оновлені втрати в ЗСУ

Нагадаємо, 17 серпня ЗМІ писали, що ЗСУ втратили 31 одиницю техніки під час звільнення Старомайорського.

Також 17 серпня полковник ЗС РФ поскаржився на те, що вони зазнають величезних втрат через застосування ЗСУ касетних боєприпасів.