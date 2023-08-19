Без массовых мероприятий, но с выставкой техники ВС РФ: как пройдет День независимости в Киеве

Ранее в КГВА утверждали, что в столице будет много разнообразных мероприятий в разных районах Киева, но без большого количества людей.

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В Киеве на День независимости Украины не планируется проведение массовых мероприятий. На центральной улице только установят образцы подбитой техники российских войск. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация в телеграме.

Письмом из Офиса Президента городские власти проинформировали, что на государственном уровне на улице Крещатик планируют провести выставку образцов поврежденной российской техники. Из-за этого движение по Крещатику перекроют с вечера 19 августа на отрезке от Майдана Независимости до ул. Богдана Хмельницкого. Зато будет открыт путь по самой улице Богдана Хмельницкого, которая пролегает от Крещатика до Владимирской.

При этом стоит отметить, что еще 16 августа в Киевской городской военной администрации анонсировали целый ряд мероприятий по случаю Дня Государственного флага и Дня Независимости.

"Ко Дню Государственного флага Украины и ко Дню Независимости в Киеве состоится несколько десятков разноплановых мероприятий. От торжественных, государственных до местных, локальных, по районам столицы. В целях безопасности, большие массовые мероприятия не будут проводиться. Но вариантов, как провести в эти праздничные дни досуг хватает", — заявлял начальник КГГА Сергей Попко.

Публикация КМВА о событиях на День независимости

Вместе с тем он призвал не игнорировать сигналов воздушной тревоги и соблюдать комендантский час, потому что он не будет меняться.

Напомним, 20 августа 2022 года Фокус писал, что в Киеве на Крещатике устроили парад уничтоженной техники российских оккупантов.

15 августа Польша провела крупнейший парад за последние десятилетия, как демонстрация силы РФ и Беларуси.