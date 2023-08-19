Дал две команды: командующий ВС ВСУ раскрыл подробности первого дня вторжения РФ (видео)

Первый приказ, по словам Николая Олещука, был отдан в 3:20 — на территории Украины объявили план "Ковер", после которого все воздушные судна должны были покинуть воздушное пространство страны или переместиться на ближайший аэродром.

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В начале полномасштабного вторжения командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук отдал два ключевых приказа. Об этом он рассказал в эфире телемарафона 19 августа.

По словам командующего ВС ВСУ Николая Олещука, первый приказ был отдан в 3:20. На территории Украины объявили план "Ковер", после которого все воздушные судна должны были покинуть воздушное пространство страны или переместиться на ближайший аэродром.

"Я своими глазами видел, как очищается воздушное пространство Украины. Буквально за 20 минут не было ни одного самолета в воздушном пространстве", — вспоминает офицер.

Николай Олещук о первых двух приказах 24 февраля (00:35)

Второй приказ Николай Олещук отдал в 3:50. Тогда вся военная авиация Украины была поднята в воздух, так как ожидалось, что в первую очередь оккупанты будут бить по аэродромам, инфраструктуре, зенитным комплексам и радиолокационным средствам.

Командующий ВС ВСУ отметил, что тогда вся техника была рассредоточена, а подразделения поменяли свои позиции.

"Нам удалось сохранить то вооружение и технику, которую сейчас имеем", — заключил Николай Олещук.

Напомним, 19 августа, министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что украинские пилоты, техники и инженеры приступили к обучению на истребителях F-16. Он не стал раскрывать детали самого обучения, отметив только, что в самолетную коалицию вошли 11 стран-партнеров.

Ранее, 17 августа, мы писали о том, что массированные атаки ВС РФ по тыловым регионам Украины, вероятно, направлены на уничтожение взлетно-посадочных полос и центров подготовки летчиков.

Итальянский военный эксперт Томас Тейнер в интервью от 9 августа отметил, что Россия запускает 90 процентов своих крылатых и баллистических ракет по базе, на которой, предположительно, размещены украинские военные самолеты.